台東推「山海慢店」　串聯山海廊帶打造永續旅遊新典範

▲台東縣府啟動山海慢店計畫。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府持續推動慢經濟發展，深化在地品牌價值，正式啟動「山海慢店」計畫，作為「慢東商號」品牌升級的重要里程碑，透過整合設計力與產業輔導，打造兼具地方特色與永續理念的慢生活產業風景。

縣府表示，自109年推動店家再造計畫以來，已透過雙語標示導入、空間氛圍優化及品牌形象重塑，協助在地店家轉型升級，逐步形塑具高度辨識度的「慢東商號」品牌體系。今年進一步以「山海慢店」為核心主題，呼應台東山線與海線旅遊廊帶，遴選具代表性與永續經營潛力的店家，導入整體形象營造與營運優化機制。

計畫強調，店家不僅是消費場域，更是地方生活系統與景觀節點的重要組成。透過設計導入思維，從空間定位、服務流程到品牌故事進行系統性梳理，強化店家與地方文化、自然環境及旅人之間的連結，提升整體體驗品質與在地價值。

在推動方向上，計畫以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心精神，聚焦文化保存、環境友善、在地共好及責任消費等面向，輔導店家進行視覺設計與空間優化，鼓勵採用在地原料、友善包裝及減量設計，並結合鐵道慢旅、步行體驗與低碳旅遊模式，降低旅遊碳足跡，落實永續理念。

為協助店家掌握計畫方向，縣府於18日舉辦「慢東商號—山海慢店招募說明會暨工作坊」，邀集在地店家、設計專業團隊及地方夥伴共同參與，透過設計導向與圖像化討論，盤點空間條件與經營需求，逐步凝聚整體改善構想與執行方向。

台東縣政府強調，「山海慢店」不僅是產業升級方案，更是推動永續台東的重要實踐。未來將持續串聯山線、海線與鐵道節點，建構具地域識別的慢生活產業網絡，使店家成為展現地方文化與生活美學的重要載體，進一步提升台東的國際能見度與永續發展競爭力。