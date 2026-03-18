　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

產學攜手培育美髮人才　弘光科大打造髮藝菁英企業學院

▲麗絲美粧國際髮品斥資上百萬元贊助弘光科大打造的「髮藝菁英企業學院」，於今日揭牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲麗絲美粧國際髮品斥資上百萬元贊助弘光科大打造的「髮藝菁英企業學院」，於今日揭牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

代理美、日、韓、義等國多項知名造型工具與洗護髮產品的麗絲美粧×首席國際髮品，斥資上百萬元與弘光科技大學合作打造「髮藝菁英企業學院」，今（18）日揭牌啟用。現場同步展演2026年春夏兩款主打髮色與造型，讓產學界在揭牌儀式中搶先掌握國際流行趨勢，展現校園與產業接軌的具體成果。

蘇弘毅表示，弘光科大為全國第一所設立美髮專業科系的大學，此次企業學院成立，不僅象徵學校與產業合作邁入新階段，也讓學生在學期間即可接觸國際高端產品與市場趨勢，在實務與理論並進下，強化未來就業競爭力，期盼成為台灣培育美髮專業人才的重要基地。

廖宣勇指出，公司成立19年來持續引進國際專業品牌工具與髮品，在全球代理競爭中取得亮眼成績，並以「實戰導向」推動教育培訓，組成專業講師團隊，協助設計師提升技術與經營能力，同時結合科技研發，將頭皮養護與沙龍服務整合。他說，此次與弘光合作，希望讓學生在校即能熟悉產業現場需求，縮短學用落差。

揭牌儀式吸引超過20家業界代表到場見證，校方與企業特別安排2026年春夏流行髮色展演，兩款主打造型成為全場焦點。呂佩芸表示，本季流行趨勢涵蓋霧光可可棕、柔霧米茶色、雲舞米灰色、焦糖榛果棕與絲絨奶茶色等色系，其中不需漂髮的霧棕與米茶色，主打自然柔和與韓系透明感，受到年輕族群與市場青睞；米灰與奶茶色則呈現歐系冷霧質地與高明度光澤，展現精緻時尚氛圍。

現場展演中，韓系柔霧米茶色造型呈現出近似韓韶禧在《無法抗拒的他》中的獨立與迷人氣質；另一款歐系雲舞米灰色，則在冷霧光澤襯托下，展現宛如《魔戒》精靈般的空靈質感，甚至帶有些許未來感的AI風格，讓人留下深刻印象。

呂佩芸指出，2026年春夏髮藝趨勢核心在於「原生感與精緻度的平衡」，強調自然、質感與設計並重，同時更加重視頭皮與髮質健康養護，也意味著設計師在產品選擇與技術操作上，需具備更高的專業判斷與整合能力。

▲麗絲美粧國際髮品斥資上百萬元贊助弘光科大打造的「髮藝菁英企業學院」，於今日揭牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲美髮系主任呂佩芸（右一）說明春夏髮色流行趨勢。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S「當街痛哭被人攙扶」！　親還原當天情況
快訊／台南死亡車禍！　男騎士當場被捲入車底輾過
劉世芳臭臉瞪記者稱「胸部被碰到」　陳揮文怒轟：做部長了不起？
家有未滿12歲童可找外傭　就業安定費每月5000、4/13開

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最強助選員報到！蔡宗豪登記日喜迎愛女　笑喊：真的太會選時間

搶命分秒必爭！南消二大強化IV訓練　攜手新樓醫院提升救護戰力

台灣燈會爆熱潮！「？磚塊」提燈全發完　網路盜售猖獗

2026台灣燈會圓滿落幕　嘉義優鮮水產推限定優惠

台日文化交流盛事　嘉義配天宮展出天妃神睡魔燈籠

老婦路旁暈眩不適　中興警暖心協助平安返家

黃偉哲主持總工會授證典禮　勉幹部「任重道遠」挺勞工

環台賽睽違15年重返花東　關山警超前部署護航國際賽事

東京食品展落幕　雲林良品接單破億元創佳績

高雄內門佛祖大宴登場「3天150桌」　阿隆師手路菜搶先曝光

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

蔣萬安率隊赴新北取經公托 侯友宜：公托量能穩居全國第一

最強助選員報到！蔡宗豪登記日喜迎愛女　笑喊：真的太會選時間

搶命分秒必爭！南消二大強化IV訓練　攜手新樓醫院提升救護戰力

台灣燈會爆熱潮！「？磚塊」提燈全發完　網路盜售猖獗

2026台灣燈會圓滿落幕　嘉義優鮮水產推限定優惠

台日文化交流盛事　嘉義配天宮展出天妃神睡魔燈籠

老婦路旁暈眩不適　中興警暖心協助平安返家

黃偉哲主持總工會授證典禮　勉幹部「任重道遠」挺勞工

環台賽睽違15年重返花東　關山警超前部署護航國際賽事

東京食品展落幕　雲林良品接單破億元創佳績

高雄內門佛祖大宴登場「3天150桌」　阿隆師手路菜搶先曝光

杜拜巧克力可頌熱銷「晶華加班提升產量」　線上預購免排隊

摩根00401A執行掩護性買權策略　兼顧追求成長、分配收益

盜賣6.5公斤安毒　「最貪調查官」徐宿良一審重判25年

川普醞釀史上最危險任務！深入伊朗奪核燃料　比獵殺賓拉丹更恐怖

陳晨威辣妻認「行動變慢還會喘」　啾啾揭孕晚期現況：每天都好撐

心碎！美5歲男童墜亡　17樓窗台留下「沾滿巧克力」小手印

美施壓護航遭冷處理！　陸學者：荷姆茲危機燒出盟友「焦慮症」

林依晨親揭「動腦部手術」後首露面！認了定期回診…身體現況曝光

最強助選員報到！蔡宗豪登記日喜迎愛女　笑喊：真的太會選時間

專包石碇工程！營造老闆才判刑又涉圍標　10人遭檢調約談偵訊

孫燕姿演唱會造型太前衛　女神秒變「洗杯刷」

地方熱門新聞

基隆夜空直升機狂繞！驚動在地人　真相曝

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

父酒後失足墜基隆港　勇兒秒跳海搶救脫險

桃園藍綠營議員促調升鄰長工作協助費

「神力女超人」登記參選！童小芸：不是cosplay是來報到

桃園客家文化日　3/21桃園藝文廣場展開

「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

中壢第五公墓管理不佳　謝美英質詢催進度

桃園威天宮「文昌帝君聖誕」祈福　3/21登場

台南夜經濟大爆發！Uber深夜行程年增46%外送商家成長六都第一

北北基停班課正式脫鉤　基隆雨量200毫米新制上路

瑞芳台2線86.5K自來水管爆裂　雙向封閉

防災從小開始！南消前進西港國小清明防火＋CPR實作一次到位

越南移工擄同鄉勒贖害命　5被告上訴遭駁回

更多熱門

相關新聞

弘光校友獲頒AANP國際進階護理師大使

弘光校友獲頒AANP國際進階護理師大使

美國專科護理師學會（簡稱AANP）成立於1985年，會員人數超過12萬人，為全球最具影響力的專科護理師專業組織之一，「國際進階護理師大使獎學金計畫」是協助各國推動進階護理角色發展的重要機制，計畫推動以來全球至今僅約20名大使。弘光科技大學校友陳秋慧曾在2024年獲選大使，是國際對其專業實力的高度肯定。

台灣學生髮藝奪世界冠軍

台灣學生髮藝奪世界冠軍

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

杜絕來台留學生打黑工　移民署弘光科大宣導

杜絕來台留學生打黑工　移民署弘光科大宣導

弘光科大助9勵志生成功考取理髮證照

弘光科大助9勵志生成功考取理髮證照

關鍵字：

美髮產學春夏髮色國際趨勢弘光科大麗絲美粧

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友淚訴11年婚姻壓力！

方志友23歲帶球嫁　與楊銘威11年婚姻「完整時間軸」

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

吳淡如：這7種人最難變有錢

WBC最終排名出爐　台灣較上屆進步

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

LINE訂閱制本週有望上線

即／南港建案爆工安意外！　工人「19F墜B5」軀幹斷裂慘死

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面