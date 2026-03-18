產學攜手培育美髮人才　弘光科大打造髮藝菁英企業學院

▲麗絲美粧國際髮品斥資上百萬元贊助弘光科大打造的「髮藝菁英企業學院」，於今日揭牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

代理美、日、韓、義等國多項知名造型工具與洗護髮產品的麗絲美粧×首席國際髮品，斥資上百萬元與弘光科技大學合作打造「髮藝菁英企業學院」，今（18）日揭牌啟用。現場同步展演2026年春夏兩款主打髮色與造型，讓產學界在揭牌儀式中搶先掌握國際流行趨勢，展現校園與產業接軌的具體成果。

蘇弘毅表示，弘光科大為全國第一所設立美髮專業科系的大學，此次企業學院成立，不僅象徵學校與產業合作邁入新階段，也讓學生在學期間即可接觸國際高端產品與市場趨勢，在實務與理論並進下，強化未來就業競爭力，期盼成為台灣培育美髮專業人才的重要基地。

廖宣勇指出，公司成立19年來持續引進國際專業品牌工具與髮品，在全球代理競爭中取得亮眼成績，並以「實戰導向」推動教育培訓，組成專業講師團隊，協助設計師提升技術與經營能力，同時結合科技研發，將頭皮養護與沙龍服務整合。他說，此次與弘光合作，希望讓學生在校即能熟悉產業現場需求，縮短學用落差。

揭牌儀式吸引超過20家業界代表到場見證，校方與企業特別安排2026年春夏流行髮色展演，兩款主打造型成為全場焦點。呂佩芸表示，本季流行趨勢涵蓋霧光可可棕、柔霧米茶色、雲舞米灰色、焦糖榛果棕與絲絨奶茶色等色系，其中不需漂髮的霧棕與米茶色，主打自然柔和與韓系透明感，受到年輕族群與市場青睞；米灰與奶茶色則呈現歐系冷霧質地與高明度光澤，展現精緻時尚氛圍。

現場展演中，韓系柔霧米茶色造型呈現出近似韓韶禧在《無法抗拒的他》中的獨立與迷人氣質；另一款歐系雲舞米灰色，則在冷霧光澤襯托下，展現宛如《魔戒》精靈般的空靈質感，甚至帶有些許未來感的AI風格，讓人留下深刻印象。

呂佩芸指出，2026年春夏髮藝趨勢核心在於「原生感與精緻度的平衡」，強調自然、質感與設計並重，同時更加重視頭皮與髮質健康養護，也意味著設計師在產品選擇與技術操作上，需具備更高的專業判斷與整合能力。

▲美髮系主任呂佩芸（右一）說明春夏髮色流行趨勢。（圖／記者游瓊華翻攝）