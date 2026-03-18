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大陸 大陸焦點 特派現場

陸具身智能獨角獸企業超級數據工廠落地武漢　觸覺感知為核心技術

▲帕西尼感知科技製造的人形機器人。（圖／CFP）

▲帕西尼感知科技製造的人形機器人。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「具身智能」領域企業加速佈局實體數據基礎設施，擁有「觸覺感知」技術的獨角獸企業帕西尼感知科技近日在武漢東西湖區啟動全模態數據採集工廠建設，主打觸覺感知技術與大規模數據生產，盼強化機器人學習能力並推動當地人工智慧產業發展。

《極目新聞》報導，國內具身智能領域獨角獸企業帕西尼感知科技（帕西尼）正式宣佈，其在國家網安基地投建的全模態超級數據採集工廠已全面開工。此舉標誌著東西湖區在搶佔未來產業新高地、推動「人工智能+」行動落地上邁出關鍵一步。

▲帕西尼感知科技製造的人形機器人。（圖／CFP）

公開資訊顯示，帕西尼成立於2021年，總部位於深圳，專注於具身感知技術，已建立涵蓋觸覺感測器、靈巧手與人形機器人的產品上下游產業鏈。

帕西尼超級數據工廠將建置上萬平方公尺實景採集場域，設置數百個標準化單元，涵蓋汽車製造、3C組裝及醫療照護等多元場景，年產可達數十億筆真實數據，用於訓練機器人執行精細操作，提升其環境理解與自主學習能力。

技術方面，帕西尼研發中心將持續優化觸覺感測技術與專用模型，串聯「高精度感知、海量數據與智能決策」的應用鏈，該公司也提出以人為核心的多模態數據採集方式，強調高精度觸覺數據的取得，作為主要技術亮點之一。

據了解，「觸覺感知」在具身智能領域裡長期被視為大陸發展AI機器人的關鍵「卡脖子」技術，高級感測器此前多依賴進口，在帕西尼開發出多維觸覺感測技術後，憑藉可解析材質、溫度等多項資訊，降低產品成本，已應用於多家機器人企業。

帕西尼超級數據工廠除為該企業拓展區域佈局的重要一步，也被視為武漢東西湖區推動具身智能產業發展的關鍵措施，期望透過數據與技術整合，提升人工智慧應用能力。

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