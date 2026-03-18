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彰化女誤信假投資慘噴350萬！車手辯「沒分到錢」　法院判全賠

▲彰化警方逮捕車手並查獲現金及相關收據等證物。（圖／警方提供，ETtoday資料照）

▲彰化警方逮捕車手並查獲現金及相關收據等證物。（圖／警方提供，ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名女子去年誤信假投資詐騙，慘遭騙走350萬元積蓄，事後她雖報警處理，但款項早已不知去向。何婦轉而向當面取款的林姓車手提起民事求償，林男雖辯稱自己只是聽命行事、並未拿到全部報酬，但彰化地方法院審理後認定，車手屬於詐騙集團的一份子，應負共同侵權行為責任，判決林男必須全額賠償，還要加上年利率5％的利息。

根據判決書內容，這名林姓車手是在去年4月間，加入通訊軟體Telegram暱稱「秋香」等人所屬的詐騙集團，負責擔任俗稱「車手」的面交取款工作。集團成員先透過LINE，分別以「賴建成」、「政哲」等假名接近何婦，謊稱可以加入「2024創造未來趨勢」股票投資群組，並下載「天剛投資APP」參與投資，保證穩賺不賠，女子不疑有他，一步步掉入陷阱。

去年4月14日中午，被害女子依照指示，在住家附近將350萬元現金交給前來取款的林姓車手。林男收款後，還交付一張偽造的「天剛投資股份有限公司」收款單據給何婦作為憑證。直到事後何婦察覺有異，才驚覺受騙，連忙報警處理。

法官審理後認為，雖然林姓車手沒有直接參與，但他負責收取贓款，是詐騙集團能夠順利取得金錢的關鍵環節。因此，他與集團其他成員屬於「共同侵權行為人」，必須對被害人的損失負起連帶賠償責任。林男在監服刑，且表明不願出庭辯論，法官根據相關事證，判決他必須賠償女子350萬元，以及從起訴狀送達日起到清償日為止，按年息5％計算的利息。全案可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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