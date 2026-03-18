台東館亮相智慧城市展　三大主軸打造偏鄉轉型典範

▲台東打造智慧慢活新典範。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府於3月17日至20日參與「2026智慧城市展暨淨零城市展」，以「智慧慢活・山海共鳴」為主題打造台東館，展現東台灣在數位治理與智慧應用上的發展成果。縣府指出，本次參展結合長期推動的「慢經濟」理念，融合科技與人文，呈現科技與自然共存、數位與生活交織的發展藍圖。

台東縣政府表示，本屆展覽以「永續」、「連結」、「共生」三大主軸為核心，透過大數據、5G遠距醫療及智慧治理工具，突破地理限制，逐步翻轉偏鄉發展條件。在「永續」展區中，從TTONE數據治理平台到地籍導航通及防災資訊系統，展現台東以數位科技建構長期發展基礎，強化環境韌性與治理效率。

「連結」展區則著重於公共服務的數位化延伸，透過智慧醫療、食安地圖與育見台東等應用，將服務深入偏鄉角落。其中，5G遠距醫療的導入，有效縮短城鄉醫療落差，提升緊急應變與照護品質，讓距離不再成為限制。

在「共生」展區中，則透過TTPush平台整合政府與民眾參與，從災損救助通到智慧旅宿管理，打造全民參與的智慧治理模式，使縣民成為公共事務的重要夥伴，共同推動地方發展。

此次台東館整合國計處、地政處及消防局等多個局處成果，呈現跨部門協作的整體能量，是近年最完整的數位治理展示之一，亦吸引國內外單位關注，展現台東在智慧城市領域的發展潛力。

此外，展覽期間特別規劃「闖關奪金」互動體驗活動，民眾只要下載TTPush應用程式並完成各展區任務，即可獲得最高2,500枚「台東金幣」。該金幣可跨縣市於合作店家使用，串聯「台東金幣」、「新北幣」與「雲林幣」等在地數位貨幣，體驗一幣通行的智慧消費模式。

台東縣政府強調，透過科技應用不僅提升治理效能，更讓「慢活」轉化為可實踐、可擴散的生活模式。未來將持續以山海人文為基礎，結合數位創新，走出一條屬於台東的智慧轉型路徑，向世界展現偏鄉也能創造獨特且永續的發展典範。