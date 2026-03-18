房產詐騙猖獗　嘉義市「地籍異動即時通」申請量暴增4倍！

▲房產防護意識覺醒，嘉義市「地籍異動即時通」申請量年度暴增近4倍 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



不動產詐騙手法日新月異，房產安全已成為民眾關注焦點。根據警政署最新統計，2025年全國受理詐騙案財損高達 893.25 億元，其中不乏利用假投資或假買家名義，冒名移轉或抵押民眾房產。為守護市民財產安全，嘉義市政府積極推廣「地籍異動即時通」免費服務，成效顯著。根據統計，114 年度累計申請件數達 4,838 件，較 113 年度的 1,312 件成長近 4 倍，顯示市民防詐意識已大幅躍升。



嘉義市政府地政處長張婉芬表示，「地籍異動即時通」如同為不動產安裝了「即時警報器」。只要名下的房產被申請買賣、贈與、抵押貸款、預告登記或信託登記，系統會在「收件」與「登記完成」時，第一時間透過簡訊及電子郵件主動通知所有權人。

「這項服務的關鍵在於『早期預警』，」張處長強調，過去民眾往往要到房產被過戶或接到催繳通知才發現受騙，現在透過即時通知，所有權人能在損害造成前，立即聯繫地政事務所攔阻異常交易。

嘉義市地政事務所主任孫煜勝指出，該服務完全免費，申請方式也相當親民。民眾可持自然人憑證至「內政部地政司數位櫃檯」線上申請，或攜帶身分證正本至全國任一地政事務所臨櫃辦理；若近期有不動產移轉需求，亦可於辦理登記時併案申請。

為強化守護力，孫主任特別建議，申請時可設定兩組聯絡方式（如本人與子女）。當產權出現異動時，兩者皆會收到通知，形成「雙重監控機制」，對於家中長輩或旅居在外的屋主尤為重要。

嘉義市政府呼籲，房產是一輩子的心血，面對詐騙集團層出不窮的偽造文書手法，唯有掌握資訊主動權，才能有效杜絕冒名轉移風險。請市民踴躍申請，共同織就嘉義市的不動產安全防護網。