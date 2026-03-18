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大陸 大陸焦點 特派現場

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬！　他笑：已經搖3年了

▲星星人盲盒。（圖／翻攝自小紅書）

▲星星人盲盒。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國浙江一名95後（指西元1995年後出生）男子小宇，靠著全職「搖盲盒」闖出一條生財之路，大學期間即透過潮玩買賣實現經濟獨立，畢業後更投入盲盒經營，年收入達30萬元（人民幣，下同，約台幣137萬元）。他對於自己練就神技也笑說，是吃飯的本事。

據《遼沈晚報》報導，小宇長期駐守在當地盲盒門市，只要有新品或補貨消息，就會第一時間到場。他會逐一拿起盲盒，透過掂重量、輕晃感受內部零件位置，快速判斷是否為熱門款式，短短不到半分鐘就能篩選完一整排商品。

▲搖盲盒。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼95後小夥練就「搖盲盒」神技，年入137萬。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼95後小夥練就「搖盲盒」神技，年入137萬。（圖／翻攝自小紅書）

▲「搖盲盒」為的是高機率猜對內容物。（圖／翻攝自小紅書，上同）

這樣的動作，他已經持續將近3年。平時他幾乎天天報到，每天下午進店後，一站就是4至5個小時，從人潮高峰待到打烊，週末更是幾乎整天待在店內。對於旁人投以異樣眼光，他並不在意，「對別人來說是買驚喜，對我來說是吃飯的本事」。

事實上，小宇的創業起點並非盲盒，而是球鞋交易。大學一年級時，他看準潮鞋市場機會，向母親借1萬元作為啟動資金，3年內累積賺進30多萬元。隨著2021年球鞋市場降溫，他轉向門檻較低、週轉更快的盲盒市場，成為全職玩家。

在日常操作中，他會密切關注千島、得物等平台行情，鎖定熱門系列與高溢價款式，並透過「搖盒」提高中獎機率，再轉售至二手平台獲利。從蹲點門市、篩選盲盒，到後續上架與出貨，看似輕鬆，實則仰賴長時間經驗累積與市場判斷。

憑藉這套模式，小宇逐漸在潮玩市場站穩腳步，也靠著一雙「搖盒」的手藝，走出屬於自己的收入來源。

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