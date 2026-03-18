藍營雙將聯手出擊！李中岑、蔡宗豪登記參選　喊「1+1大於2」擴大服務

▲李中岑與蔡宗豪聯袂完成黨內登記，宣布投入下一屆市議員選舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年底市議員選戰升溫，藍營布局再添話題，李中岑與蔡宗豪18日聯袂前往國民黨台南市黨部完成黨內登記，正式宣布投入下一屆市議員選舉，兩人以「1+1大於2」為合作主軸，喊出「擴大服務，台南真好」，展現跨世代結盟的選戰態勢。

李中岑表示，「岑心為民」是她從政以來始終不變的信念。她指出，服務沒有終點，在長期與市民互動過程中，深刻體會到民眾需要的不只是問題被解決，更是一套完整且持續運作的服務網絡。此次選擇與蔡宗豪攜手合作，正是希望結合自身經驗與對方的行動力，讓服務能量再升級。她直言，透過兩人分工合作，服務觸角將更全面，「經驗與活力互補，才能讓台南走得更穩、更遠」。

蔡宗豪則以「宗於所託」作為回應民意的承諾。他表示，每一件陳情、每一份託付，都是責任的累積，未來將以「使命必達」的態度，在議會中強化監督力道，確保市民權益不被忽視。

蔡宗豪強調，青年從政的價值在於敢衝、敢講、敢監督，未來將與李中岑並肩作戰，在議會中持續發聲，針對各項民生議題提出具體作為，成為市民最堅實的後盾。

現場兩人也展示競選主軸標語，包括「實力最豪、加倍戰力、實力派監督」及「服務真岑、服務百分百」，凸顯「實力」與「服務」並進的策略。整體選戰定位明確，主打服務深化與監督強化。

這場聯袂登記，被視為藍營在台南布局的重要一環。當選戰逐漸白熱化，單打獨鬥或許不再是主流，跨世代、跨風格的合作，正在成為新的競爭模式。只是口號能否轉化為實際支持，最終仍得回到選民最在意的那件事——誰，真的有在做事。