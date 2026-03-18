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伊朗打穿「薩德神話」？　美軍8套已有4套意外遭戰損

▲▼ 薩德反飛彈系統（THAAD）。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩德反飛彈系統（THAAD）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／台北報導

隨著伊朗戰爭持續，美軍在中東耗費多年打造的「終端高空防禦系統」（THAAD，又稱薩德系統）正遭遇前所未有的生存危機。據美國「動力」（The Drive）網站「戰區」（The War Zone）頻道及多家西方商業衛星公司最新發布的影像顯示，美軍部署在中東多國的防空反導體系在伊朗「真實承諾-4」行動的飽和攻擊下，暴露出意想不到的防禦漏洞。

目前已知受損或被摧毀的反導核心裝備，主要集中在以下四處部署點，核心型號均為AN/TPY-2高解析度監控雷達，可以說是薩德系統的「大腦」：

▲▼ 伊朗製「見證者」（Shahed 136）無人機。（圖／達志影像）

▲ 伊朗製「見證者」（Shahed -136）無人機。（圖／達志影像）

四套受損薩德系統　分布阿聯酋、沙烏地、約旦以及卡達

阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）：扎夫拉空軍基地（Al Dhafra Air Base）戰前部署一套薩德系統，不過雷達陣地被發現有明顯的爆炸坑，AN/TPY-2雷達天線罩損毀嚴重。

沙烏地阿拉伯：位於阿爾卡賴 Al-Kharj 附近（首都利雅德東南方）的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base），根據衛星影像顯示，3 月 1 日該基地附近的雷達站冒出濃煙，原本遮蔽薩德雷達系統的防護罩被發現有嚴重燒焦痕跡。之後，5架美國空軍加油機也在這裡受損。

約旦： 部署在穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）的AN／TPY-2相位陣列雷達與支援設備，當地遠在伊朗800公里外，在戰爭之初，疑似遭到巡航導彈與自殺式無人機的複合打擊。

卡達：烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）是美國在中東地區規模最大的軍事駐點，能容納超過1萬名美軍，周邊除「薩德」配套雷達外，連同具備強大遠程警戒能力的「鋪路爪」（PAVE PAWS）大型戰略預警雷達也未能倖免，面向伊朗方向的一面陣列雷達天線在空襲中受損。

為何「破防」？　飽和攻擊與防禦結構失衡

薩德雷達系統是雷神公司製造的AN/TPY-2型可移動雷達，根據美國飛彈防禦署2025年預算，造價近5億美元，迄今總共交付8套，如此先進的反導系統為何輕易被伊朗「破防」？甚至於迫使美軍把位於南韓慶尚北道星州郡的薩德飛彈系統拆除，緊急運至中東？

▲▼3月5日，位於南韓慶尚北道星州郡的薩德飛彈系統基地，正由美軍進行發射台拆卸作業，疑似準備將薩德撤往中東。（圖／達志影像）

▲美軍拆除部署於南韓的薩德飛彈系統。（圖／達志影像）

根據麻省理工學院導彈防禦專家西奧多·波斯托爾教授（Dr. Theodore Postol）指出，美軍反導系統設計初衷是應對高空、高速的彈道導彈，但在面對低空、低速且具備集群特性的自殺式無人機時，之所以無法應對，主要是伊朗利用大量低成本無人機先行消耗攔截彈藥，隨後發射高精確彈道導彈實施致命一擊，這種「高低組合」成功癱瘓了昂貴的反導單元。

其次是技術代差的螺旋升級。 伊朗在近期戰事中首次投入了「泥石」（Sejjil）中程固體燃料彈道導彈。該導彈具備末端變軌技術，能有效躲避薩德系統的動能攔截器。同時，速度更快的「見證者-238」（Shahed-238）無人機將飛行速度提升至每小時500公里以上，美軍緊急部署的「蜂虎」（Coyote）反無人機系統在應對這種高空高速目標時，攔截成功率極低。

這場衝突也暴露了美軍反導體系在經濟上的不可持續性。數據顯示伊朗造的自殺式無人機，每架成本僅約5萬美元，而美國 一枚「愛國者-3」攔截彈單價超過300萬美元，「標準-3」更高達3700萬美元，在長達數週的消耗戰中，美軍攔截彈庫存迅速見底。據報，美軍在庫存已消耗掉1/4到1/5的情況下，即便強如美國的工業產能，也難以在短期內填補這些高端精密武器的缺口。

雖然五角大樓公開宣稱其反導網「表現卓越」，但前線基地的殘骸與衛星照片呈現出截然不同的現實。隨著伊朗掌握了固體燃料導彈的「隨停隨打」能力，以及更具突防性能的無人機集群技術，美軍傳統的「一體化反導」戰略正被迫重新評估。分析人士警告，若無法有效降低攔截成本並解決低空防禦漏洞，美軍在中東的關鍵軍事資產將持續暴露在毀滅性的打擊威脅之下。

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