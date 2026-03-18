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張啓楷清晨掃街蔡壁如陪同　力拼嘉義市長藍白整合

▲▼ 藍白比民調關鍵時刻！張啓楷清晨站路口、掃菜市場拜託蔡壁如現身陪同衝刺，明啟動機車大掃街展現基層實力 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

▲張啓楷站路口、掃菜市場尋求支持，蔡壁如現身陪同衝刺 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

爭取藍白整合民調出線進入關鍵衝刺期！台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷競選團隊今日宣布，明（19）日上午將舉辦首場「吾愛吾嘉 阿楷挺你一起go」機車大掃街活動。今（18）日一早，張啓楷在前立委蔡壁如及多位志工陪同下，頂著晨光站在各大路口向上班市民請安問好，隨後旋即轉往永和市場深入基層，力拼在野整合民調勝出。

▲▼ 藍白比民調關鍵時刻！張啓楷清晨站路口、掃菜市場拜託蔡壁如現身陪同衝刺，明啟動機車大掃街展現基層實力 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

競選團隊表示，為了展現最貼近在地生活的誠意，近日行程特別安排在清晨時段。張啓楷與蔡壁如親自走入市場與街區，以最樸實的「早安」問候爭取市民認同。團隊強調，選擇以機車騎行方式造勢，除了避開交通尖峰，更是為了親身體驗嘉義市機車上班族的通勤日常，藉此傳達未來打造宜居嘉義、優化交通治理的願景。

明（19）日行程規劃：從東市場徒步到全市機車大掃街
07:30 - 10:30【東市場徒步掃街】：
由吳鳳北路與光彩街口出發，行經和平路、中正路深入市場大樓，與攤商及採買民眾近距離交流。

10:20 - 結束【全市機車大掃街】：
於民族國小集合出發，路線橫跨吳鳳北路、中山路、林森路、興業路、仁愛路與民族路，最終返回東區服務處，展現壯闊聲勢。

▲▼ 藍白比民調關鍵時刻！張啓楷清晨站路口、掃菜市場拜託蔡壁如現身陪同衝刺，明啟動機車大掃街展現基層實力 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

近期國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌已就「社會福利、居住正義、環境永續、AI產業治理」四大面向達成共識，並成立協調小組推動縣市長層級合作。嘉義市已被列為優先整合試點，外界高度關注是否將以**「全民調」**決定最終人選。

▲▼ 藍白比民調關鍵時刻！張啓楷清晨站路口、掃菜市場拜託蔡壁如現身陪同衝刺，明啟動機車大掃街展現基層實力 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

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