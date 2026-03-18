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一般商品宣稱療效恐重罰2500萬　桃園衛生局籲避免誇大不實

▲桃園市衛生局呼籲，刊登產品廣告應確實遵循相關法規。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市衛生局呼籲，刊登產品廣告應確實遵循相關法規。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近年網路購物盛行，部分業者在商品廣告誇大或不當宣稱有療效，容易讓民眾誤信產品具有醫療效果，甚至可能延誤正規就醫時機。桃園市政府衛生局指出，為維護民眾健康安全，加強網路購物平台及相關通路之監測與稽查，防範一般商品以不實醫療效能宣傳誤導消費者，於去年至今年2月間，共查獲120件涉及一般商品宣稱醫療效能之違規廣告案件，裁罰總金額高達新臺幣1,152萬元。

衛生局表示，經查部分業者為提高銷售量，於商品販售頁面宣稱產品具「療效」作用，常見違規商品包括水晶、手鐲、襪子及衣物等，並以「改善肺部循環」、「預防動脈硬化」、「調理荷爾蒙」、「改善失眠」、「縮小腦腫塊」、「治療感冒」、「避免心血管疾病」、「骨細胞新生」或「抗癌之王」等醫療效能等詞句吸引消費者，已逾越一般商品得為宣稱之合法範圍，易使民眾誤信其具有醫療效果。

▲桃園市衛生局指出，刊登產品廣告如宣稱有療效將可重罰2,500萬。（圖／桃市衛生局提供）

▲桃園市衛生局指出，刊登產品廣告如宣稱有療效將可重罰2,500萬。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局說明，依相關規定，一般商品廣告如宣稱可施用於人體，並涉及診斷、治療、減輕或預防疾病等醫療效能，即違反醫療器材管理法規定，最高可處新臺幣2,500萬元以下罰鍰。若產品確具有醫療用途，則應依法辦理查驗登記取得醫療器材許可證，且醫療器材廣告亦須向主管機關申請核准後始得刊播。

衛生局強調，未來將持續加強監督與稽查各類網路平台及電視購物等販售通路，以維護市民健康安全，遏止不法違規行為。呼籲業者刊登產品廣告應確實遵循相關法規，避免誇大或不實宣稱。提醒民眾如有身體不適，應儘速就醫診治，循正規醫療管道處理，切勿因誤信商品療效而延誤治療時機。

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