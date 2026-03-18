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日炒作軍費不透明　陸國防部打臉日本自衛隊：近5年預算增幅超60%

▲▼大陸國防部發言人蔣斌。20260129（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對日本政府及外媒質疑2026年中國國防支出預算「增長迅速且缺乏透明度」，中國國防部發言人蔣斌今（18）日回應。蔣斌強調，中國軍費支出公開透明，佔GDP比重長期低於1.5%，遠低於美國及北約國家水平，日本防衛預算連續14年增長，近5年來增幅超過60%，防衛支出GDP佔比達到2％，日本政客炒作「中國威脅」實為「賊喊捉賊」，暴露擴軍備武的狼子野心。

媒體問及，「2026年中國國防支出預算公布後，日本內閣官房長官稱中國軍力在缺乏透明度下迅速增強，外媒亦評論中國與地區國家軍力差距逐步擴大，請問對此有何評論？」

蔣斌指出，關於2026年中國國防支出預算情況，其規模、結構、用途等公開透明，無可非議。中國國防支出佔GDP的比重長期低於1.5%，遠低於美國等軍事大國，也低於世界平均水平和北約國家軍費普遍超過GDP 2%的安排。

蔣斌表示，中國國防支出預算的增長體現了一貫的合理、適度、克制的特點，完全是捍衛國家主權、安全和發展利益的需要，是維護世界和平穩定的需要。他強調，「中國軍隊越強大，世界和平就越有保障。」

蔣斌進一步痛批，日本有關政客炒作中國國防支出預算和所謂「中國威脅」，明顯是賊喊捉賊，為日方擴軍備武的狼子野心找藉口。基於日本的侵略歷史，《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等國際法文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。

最後，蔣斌強調，日本防衛預算連續14年增長，近5年來增幅超過60%，防衛支出GDP佔比達到2%，國民人均防衛費是中國的3倍多。日方極力突破「和平憲法」束縛，遠遠超出「專守防衛」範疇發展部署進攻性武器裝備，這才是對地區和平穩定的真正威脅。我們敦促日方多照照鏡子，停止顛倒黑白的污衊抹黑，不要再次走上軍國主義的不歸路。

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