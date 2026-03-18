「國民戰隊」成形！　藍白談妥2026聯合治理暨選舉合作協議

▲民眾黨發言人張彤。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為促進人民福祉、整合在野力量，民眾黨與國民黨高層與幕僚經過多次磋商，研擬「台灣民眾黨與中國國民黨2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，今（18日）兩黨確認將於新北市、嘉義市、宜蘭縣啟動協調小組，共同委託具公信力之民調機構，以對比式全民調的方式找出最強人選；而最終出線者，由雙方共同推舉代表參選並共同支持。此外，也談妥聯合輔選機制，成立「藍白聯合助選團」，規劃全國輔選行動。

民眾黨秘書長周榆修，今於中央委員會報告「台灣民眾黨與中國國民黨2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」內容，兩黨將基於互信、平等、務實原則，建立此跨黨派合作機制。

周榆修指出，聯合政府理念是創黨主席柯文哲率先提出，現任主席黃國昌接力推動，願以開創前瞻的思維打破台灣長期以來政治被寡頭獨佔、內鬥內耗的僵局。兩黨將以民生需求為首要目標，將以聯合競選的方式，協力在2026九合一大選中創造最大勝基，兩黨不僅要共同為台灣民主政治建立新的合作典範，更要開創「聯合治理」的嶄新道路。

周榆修秘書長指出協議內容主要分為五大項：ㄧ、共同政策願景，二、縣市長提名合作機制，三、 縣市長提名整合之執行方式與評估指標，四、聯合輔選機制，五、選後合作治理。

第一條「共同政策願景」的內容已於3月14日清楚向國人報告，雙方同意以此「2026地方治理共同願景」做為合作基礎，未來當選人會將其納入施政計畫、具體落實政策。

第二條「縣市長提名合作機制」部分，雙方同意2026年地方公職人員選舉，採取「先提名、再整合、共同推舉一人」之方式進行縣市長合作；遵守現任者優先的原則，若現任者不連任或無現任者之縣市，兩黨得各自完成提名後，彼此整合原則以「民意調查」為主要依據，最終出線者，由雙方共同推舉代表參選並共同支持。

第三條「民意調查與整合方式」，雙方議定縣市長候選人整合時，以民意調查決定人選，需先透過兩黨協商工作小組確認具公信力之民調機構、以與主要對手對比型式進行調查。

該條文也清楚明訂未加權前樣本之性別、年齡別、教育程度別及行政區別，應通過「樣本代表性」檢定，結果應與母體無顯著差異，檢定值（P-value）應達到0.05 以下。其他如民調樣本數、抽樣方式及加權方法等具體執行方式及細節，由雙方另行議定之。具體民調執行細節，雙方同意得另訂作業辦法。

第四條「聯合輔選機制」，雙方同意各推派三人代表組成「兩黨協商工作小組」，並成立「藍白聯合助選團」，規劃全國輔選行動。

第五條「選後合作治理」，雙方合作地方縣市首長候選人當選時，建立合作治理模式，邀請雙方專業人才參與縣（市）政事務，落實合作治理、促進地方施政穩定與發展。

民眾黨主席黃國昌強調，台灣不能只有選舉，更重要的是治理，因此本合作協議強調聯合政府的理念，要透過「合作」取代「內耗」。台灣只有一個，民眾黨願秉持最大的善意與誠意促進雙方合作，同時，兩黨將以最快速度啟動下一階段工作，包含新北市、嘉義、宜蘭縣的兩黨協調小組將同步啟動，共同組織最強「國民戰隊」，迎戰這場高強度的選舉。

黃國昌強調，兩黨為台灣的長治久安已放下傳統政黨的壁壘分明，我們要用跨黨派的包容力、廣納人才促進政黨政治的正向循環、用政治帶動經濟，為台灣注入穩定發展的動力，讓台灣不再內耗、讓人民找回希望。