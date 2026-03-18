永慶高中錄取率83%　成大醫學系首位學生寫歷史

▲▼ 115繁星放榜：永慶高中醫學、頂大齊發，AI科技人才培育成果傲人 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115學年度大學繁星推薦於今日放榜，嘉義縣永慶高中再次交出亮眼成績單！全校共計53人上榜，錄取率高達83%，其中國立大學與醫學大學比例過半。最受矚目的是校排第一的學測榜首翁少宸，順利通過成功大學醫學系（第八類學群）第一階段篩選，成為永慶創校以來首位衝擊醫學系的學生，寫下校史新頁。

因應全球AI浪潮與台灣半導體產業的強勁需求，今年永慶學子在選填志願時展現高度的產業敏感度。統計顯示，約有35%（19位）上榜生錄取電資、光電及機械相關科系。包含陳顗任錄取清大電機資訊學院學士班、鄭聿安錄取成大光電科學與工程學系，以及羅泰森（彰師大機電）、王柏函（海大資工）、戴宏叡（高大電機）等多位學子，顯示校方深耕AI與科學教育的成效顯著。

除了理工科系，永慶在人文社會領域的表現不遑多讓。近4成學生錄取第一類組，並以法政、財經商管為首選。如蘇品豪錄取台大政治系公共行政組、李亦淳錄取中正法律系，顯示學生在多元適性發展下，皆能錄取心中理想志願。

通過成大醫一階篩選的翁少宸，不僅是學測57級分的學霸，更曾擔任「永慶高中大使團」團長，具備卓越的領導與國際交流經驗。他感念學校提供的資源，並表示將全力準備二階面試，期許未來能以醫學專業貢獻社會。

另一位錄取清大電資的陳顗任，出身農家且高中三年未曾補習，憑藉高度自律，在協助農務之餘苦讀上榜。他期許自己能在AI時代浪潮中，成為運用科技改善生活的專業人才。而錄取台大政治系的蘇品豪則抱持公共責任感，希望未來能投入制度推動，促進社會公平。

永慶高中校長郭春松振奮表示，今年繁星錄取率比去年大幅成長25%，且73%的學生是以第一志願錄取。他強調，無論是鄰近國中入學或國中部直升的學生，學校皆致力提供多元管道，陪伴孩子前往最渴盼的校系。這份榜單不僅是學生的榮耀，更是全體師生與家長共同努力的成果。