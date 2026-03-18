關山警入校宣導法治教育　反毒與無照駕駛成重點

▲關山警走入校園宣導法治教育。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化青少年法治觀念與自我保護意識，台東縣警察局關山分局關山聯合所警員吳佩芝於17日上午受邀前往關山國中體育館，向全校師生實施法治教育宣導，內容涵蓋反霸凌、反毒品、反詐騙及無照駕駛新制等議題，並以「反毒」與「無照駕駛」為宣導重點。

宣導過程中，員警透過貼近學生生活的實際案例，說明校園常見霸凌樣態，包括言語嘲諷、排擠孤立及網路霸凌等情形，提醒學生如遇相關事件應勇於向師長或警方求助，並強調尊重他人與建立友善互動的重要性，以共同營造安全的學習環境。

在反毒教育方面，警方指出新興毒品常以糖果、咖啡包或電子煙等形式偽裝，易降低青少年警覺心，遂透過圖片與案例說明毒品對身心的危害，強調「拒絕第一口」的重要性，呼籲學生遠離誘惑，守護自身未來。

此外，針對青少年無照駕駛問題，員警也說明相關法規與最新罰則，指出未取得駕照即駕駛車輛，不僅違法，亦因駕駛經驗不足而大幅提高事故風險，對自身及他人安全造成威脅，呼籲學生務必遵守交通規則。

在反詐騙宣導部分，警方介紹常見詐騙手法，包括網路購物詐騙、假冒親友借款及遊戲點數詐騙等，提醒學生提高警覺，避免隨意提供個人資料或帳戶資訊，遇有可疑情形可撥打165反詐騙專線查證。

關山警察分局表示，青少年正處於價值觀建立的關鍵階段，透過走入校園推動法治教育，有助於培養守法意識與自我保護能力。未來將持續與學校合作，透過多元宣導形式深化反毒、反詐騙及交通安全觀念，營造更安全、健康的學習環境。