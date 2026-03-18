服務業缺工27萬！鼎泰豐3.75萬月薪搶實習生　飯店業祭技術加給

▲115家餐飲、飯店業者搶進高餐大徵實習生。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

根據勞動部統計，去年服務業人力需求約有27萬多，招募人才時間拉長到3.5個月，面對人才荒，已有不少企業願意付出比以往更高的起薪。高雄餐旅大學今（18）日舉辦實習博覽會，邀115家企業到校面試實習生，像是鼎泰豐就開出3萬7500元月薪招募實習生，老新台菜台北職缺起薪則上看4萬元。

高雄餐旅大學今日舉辦校內實習媒合活動，共有115家飯店、餐飲、旅行社、烘焙坊等企業到學校面試實習生，共計開出3897個實習職缺，平均每名學生就有8個工作機會，就此能感受到人力缺口有多大。

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▲老新餐飲集團最受青睞，近兩百名學生報名。（圖／記者許宥孺翻攝）



在眾多餐旅業者中，老新台菜餐飲集團最受青睞，近200名學生參加報名。老新台菜執行長薛舜迪表示，在高雄服務新進員工，起薪從3萬7000元，台北的員工起薪為4萬元，每3個月通過考核，加薪1000元，會定期幫員工上課、把同仁當作家人，且畢業後如果留任，實習年資照算，這些利多認為是同學爭相報名的主因。

感受到招募人才不易，各家業者起薪也較以往高，像是知名連鎖餐廳「鼎泰豐」，開出的實習生職缺薪資達3萬7500元，星野餐飲集團、膳馨餐飲、貓下去餐酒館提供實習生薪資約3萬8500元。高餐大校友開設的「好食慢慢」提供實習生薪資約3萬9000元。而連鎖餐廳乾杯集團、饗賓餐旅、新天地餐飲集團、開展餐飲集團、王品集團、麥當勞、瓦城等國內知名餐飲，也都特地到高餐大招募人才。

▲實習生不再只看薪水多寡，也在意企業文化。（圖／記者許宥孺翻攝）



校方觀察，星級酒店薪資也較以往提高，約在2萬9500至3萬3000元之間，部分企業有提供技術加給，為技優生競爭優勢所在。例如台北君悅酒店提供外語津貼，日文N3以上、英文TOEIC 500分以上或IELTS 5分以上，符合資格者1個月可加領2000元，不同語言可同時請領。三二行館提供葡萄酒證照津貼，從1000元到3000元不等，鼓勵實習生就算在就業岡位上，仍然要隨時精進，為自己加薪。

高餐大校長方德隆認為，新世代的年輕人看重的不只是薪水，還有職涯前瞻性，業主定期幫員工上課，提升能力，而升遷制度清楚或是有意到海外擴店的業者，都容易受到年輕學子的喜愛。