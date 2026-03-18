嘉義高中繁星錄取捷報　醫牙學群9人通過篩選

▲▼ 嘉義高中繁星亮眼！醫牙學系 9 人通過篩選 數資班生錄取中醫大甲組 。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉義高中（以下簡稱嘉義高中）115 學年度大學繁星推薦放榜再傳捷報！今年嘉中學子表現優異，不僅在醫藥衛生類組取得重大突破，第 8 學群（醫學、牙醫）共有 9 人通過第一階段篩選，錄取校系涵蓋台大、陽明交大、成大等頂尖學府。此外，數理資優班學生羅義冕順利錄取中國醫藥大學中醫學系甲組，美術班亦有 3 位學生錄取台師大與藝大，展現全方位教學實力。

校方今日特別舉辦座談會，由陳元泰校長親自表揚錄取同學，並致贈每人一只象徵校訓精神的「嘉中杯」，期許同學進入大學後持續深耕。針對通過醫牙篩選的 9 位同學，校長更貼心送上嘉中資料夾，祝福同學在接下來的第二階段面試中，能備妥豐富資料，順利叩關成功。

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陳元泰校長指出，繁星制度在於縮短城鄉差距，嘉中在輔導過程中秉持「積極務實」與「不低就」原則。除了特殊班表現強勁外，普通班學生同樣表現亮眼，如黃胤軒錄取台大物理治療系、曾尚文錄取陽交大機械工程系等。陳校長表示，這證明在校內導師與任課老師的悉心指導下，學生皆能適性發展，找到最適合自己的舞台。

錄取中醫大甲組的羅義冕同學表示，自幼受中醫調養受益，加上高中生物老師與學長的啟發，立志成為連結中西醫的橋樑。而錄取台大物治系的黃胤軒則分享，穩定的學習節奏與自主學習計畫是成功的關鍵。錄取台師大美術系的林千惠則感性提到，求學如長跑，面對學科與術科的平衡，唯有持續努力、勇於嘗試，方能抵達終點。

今年第 8 學群通過人數較往年顯著成長，其中牙醫學系更有 3 人通過。嘉義高中表示，後續輔導室將針對醫學系口面試進行專案輔導，全力協助這 9 位同學順利錄取理想校系，再創升學高峰。