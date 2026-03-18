全聯貨架上「老鼠狂啃高麗菜」！　業者急停業致歉：全面清消

▲老鼠在啃食高麗菜。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

新北市某間全聯福利中心驚傳食安狀況，有民眾拍下老鼠爬上蔬菜架，啃食高麗菜，畫面曝光後引發網友討論。對此，全聯小編留言致歉，表示門市已暫停營業，進行全面清潔作業，並委請專業病媒防治公司到店處理，「我們會盡快徹底清消，讓大家安心採買。」

老鼠啃高麗菜 業者停業清潔致歉



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有網友在Threads發文，前往全聯採買，當場目擊一隻老鼠無視來往人潮，直接爬上菜架啃食高麗菜，原PO隨即拿出手機拍下全程，「全聯的老鼠也喜歡高麗菜嗎？」原PO立刻告知店員，「有一個男店員超猛的，手套塑膠袋直接抓起來了，高麗菜後續我不知道他們怎麼處理，我離開的時候是還擺在架上。」

貼文一出，超過143萬次瀏覽，網友紛紛留言，「這些菜根本不能要了吧」、「為啥這老鼠被你拍得這麼可愛」、「這隻老鼠是不是因為都吃新鮮蔬果，攝取好的營養，牠長得還不錯欸，那個體型、毛色都挺好的」、「完蛋了，料理鼠王現在也知道高麗菜正在全台話題上」。

▲全聯小編道歉。（圖／翻攝自Threads）



對此，全聯小編在底下留言，針對本次情形，小編確認門市今早第一時間已暫停營業，進行全面清潔作業，並同步委請專業病媒防治公司到店進行完整防治與環境檢查。後續將於完成消毒程序，並經專業確認環境安全與衛生無虞後，才恢復對外營業，造成顧客不安。

全聯小編留言道歉，「真的很抱歉！我們會盡快徹底清消，讓大家安心採買。除了商品，接觸過的貨架與平台，都會全面拆卸清洗與消毒，請大家放心！」