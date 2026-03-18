兩岸影視合作《嘉慶君遊台灣》拍微短劇　重現民間奇幻經典

▲民間經典傳奇「嘉慶君遊台灣」開拍微短劇 。（圖／翻攝 京彩台灣 ）

記者任以芳／綜合報導

兩岸家喻戶曉的民間傳說「嘉慶君遊台灣」要拍成微短劇了！古裝短劇《嘉慶君遊台灣》日前在大陸福建泉州百崎短劇園舉行盛大的開機儀式。這部劇不僅集結了兩岸影視菁英，更試圖透過創新的微短劇形式，重新解構這段充滿奇幻色彩的民族記憶。

「嘉慶君游台灣」是台灣流傳甚廣的民間故事，還衍生出許多景點與特產，與此相關的影視劇、歌仔戲等也在台灣風靡一時。本次劇組大陸男星代表霍政諺在現場表示，「用心拍好每一場戲，努力打造出一部有溫度、有品質、有力量的優秀作品，早日和觀眾見面。」

▲台灣女演員蔡宣萱參與演出。（圖／翻攝 京彩台灣 ）

台灣女星蔡宣萱雖因行程透過影片致辭，「這次參演對個人而言是一次難得的學習與體驗機會，衷心希望這部作品能夠成為一個美好的開始，讓更多的兩岸演藝人員有機會攜手合作，通過更多真誠交流、合作共創的藝術作品，讓兩岸同胞心走得更近。」

此外，劇組名單更是星光熠熠，包括李志希、劉金山、寧文彤等兩岸知名的老戲骨都紛紛錄製影片力挺。開機現場更有評書大師單田芳的弟子肖璞韜現身，為大家即興演出一段精彩的嘉慶君評書，讓傳統文化與現代影視在泉州產生了熱烈碰撞。

這部由「京彩台灣」出品的古裝微短劇《嘉慶君游台灣》日前福建泉州的百崎短劇園舉行開機儀式，共約100人在現場共同見證。導演莊燦傑則透露，將以青春化、奇幻民俗的視角，融入媽祖信仰與台灣風情，講述這段懲奸除惡的微服巡航故事。

▲劇中男主角嘉慶君（永琰）大陸男演員藝人霍政諺飾演。（圖／翻攝 京彩台灣 ）

至於「嘉慶君」是何許人也？他就是清朝著名的乾隆皇帝之子、後來的嘉慶皇帝（清仁宗）。在台灣流傳兩百年的傳說中，當時仍是皇子的嘉慶，為了尋找失蹤的生母或是考察民情，曾隱瞞身份「微服出巡」來到台灣。

這段傳說雖然在正史中並無明確記載，但在台灣民間卻是根深柢固。故事描繪嘉慶君從南到北走透透，身邊帶著忠心耿耿的衛士李勇與護衛，一路上斬妖除魔、伸張正義，甚至還與各地的土地公、媽祖廟留下了許多顯靈的神蹟。

「嘉慶君遊台灣」之所以迷人，如果換成現在角度，就是古時候的「旅遊博主」。民間流傳許多台灣特產麻豆文旦、西螺西瓜、大甲芋頭等有名氣，因為當年嘉慶君品嚐後讚不絕口，甚至還親口賜名。

儘管史學家認為清代皇子不可能橫渡黑水溝來台，這段故事早已轉化為兩岸血脈相連的文化符號。透過這次微短劇的拍攝，不僅是重溫那段懲奸除惡的冒險，微短劇以台灣民間傳說為藍本，用藝術筆觸勾勒台灣與大陸同根同源、休戚與共的深厚聯結。

劇集以皇子微服巡台故事為主線，融入閩南文化、媽祖信仰、台灣風情等豐富元素，既講述懲奸除惡、勤政愛民的傳奇故事，更傳遞兩岸同胞血脈相連、守望相助的家國情懷。