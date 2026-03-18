藍白2026合作協議出爐！共推縣市長人選　民調執行還得另立辦法

▲民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026縣市長選舉倒數，國民黨今（18日）下午召開中常會後，公布藍白兩黨同意以政策為核心，於選舉合作啟動前，共同提出「2026 地方治理共同願景」，作為合作基礎。願景總綱包括「安心照護升級」「全齡居住正義」「捍衛環境永續」「打造 AI 城市」等，共同政策細節將另以「共同政策綱領」附件發布，未來兩黨共推的縣市長當選人也應將這些願景納入施政計畫。至於該如何共推候選人？協議顯示，民調結果作為候選人整合之主要依據，具體民調執行細節，雙方同意得另訂作業辦法。

合作協議指出，雙方同意於今年地方公職人員選舉，採取「先提名、再整合、共同推舉一人」之方式進行縣市長合作。共同推舉機制遵守現任者優先的原則，現任者不連任或無現任者之縣市，雙方得依各自政黨機制自行提名或徵召候選人，各自完成提名後再進行整合協商。

▲▼國民黨與台灣民眾黨2026年聯合治理曁地方選舉合作協議。（圖／記者鄭佩玟攝）

合作協議說明，整合原則以民意調查所反應的社會支持度為主要依據及決策參考，經協商決定進行合作之縣市，應由雙方共同推舉單一候選人代表參選，並共同支持。至於縣市長提名整合的執行方式與評估指標，雙方同意得另訂作業辦法。

合作協議表示，縣市長候選人整合時，如需以民意調查決定人選，雙方同意共同委託具公信力之民調機構，民調題型應以與主要對手「對比型式」進行調查；其他細項如民調樣本數、抽樣方式及加權方法等具體執行方式及細節，由雙方另行議定之。民調結果作為候選人整合之主要依據，具體民調執行細節，雙方同意得另訂作業辦法。

合作協議中載明，雙方同意成立「兩黨協商工作小組」，由兩黨各推派3人代表組成，作為藍白兩黨中央溝通協調機制，並成立「藍白聯合助選團」規劃全國輔選行動。鄉鎮市長及縣市議員選舉部分，則依各自政黨機制自行提名或徵召候選人，如有個別選區需要整合，再由「兩黨協商工作小組」基於最大勝選考量，邀集兩黨相關縣市黨部負責人協調。

最後，在「選後合作治理」部分，雙方合作地方縣市首長候選人當選時，同意依合作精神建立治理模式，共同促進地方施政穩定與發展，邀請雙方專業人才參與縣市政事務，落實合作治理。

