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不滿初選程序　雲林民眾黨前主委林淑芬姊弟宣布退黨

▲▼ 雲林民眾黨前後任主委退黨 中間林淑芬、右邊林靖冠 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林民眾黨前後任主委退黨，林淑芬(中)、林靖冠(右) 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

前台灣民眾黨雲林縣黨部主任委員林靖冠，與甫卸任的雲林縣黨部主任委員、前雲林縣議員林淑芬，今（18）日共同發表退黨聲明，宣布正式退出台灣民眾黨。

兩人發共同聲明表示，過去多年在黨內與許多夥伴並肩努力，不僅積極投入地方政治改革，也持續推動黨務發展。兩年前更曾共同號召舉辦千人入黨大會，展現對政黨理念與地方政治的高度投入，並始終秉持清廉從政與理性問政的初衷。

然而，近期黨中央在雲林地方選務上的決策方向，已與他們長期堅持的政治價值出現明顯落差，也讓基層支持者對政黨未來發展產生疑慮。聲明中提到，現任縣議員王又民因涉及光電貪污弊案，一審已遭判處有期徒刑九年六個月，並褫奪公權八年，目前案件仍在司法程序中，社會高度關注。但在此情況下，黨中央仍決定推動林靖冠與王又民之子王竣毅，進行雲林縣第一選區議員的初選程序。

▲▼ 雲林民眾黨前後任主委退黨 。（圖／記者游瓊華翻攝）

林靖冠與林淑芬認為，此一安排不僅忽視社會對清廉政治與政治責任的基本期待，也未正視長期深耕地方同志所累積的努力與信任。政黨讓候選人與涉及重大貪污爭議的政治勢力同場競逐，恐對政黨整體形象造成嚴重衝擊，甚至使外界再次將政黨與貪腐議題連結。

兩人指出，面對外界質疑與基層反映，黨中央至今未見具體檢討與調整，令地方支持者深感失望。經過長時間審慎評估後，決定正式向黨中央提出退黨申請，並與多位幹部及數百名黨員共同退出台灣民眾黨，期盼台灣民眾黨未來能重新回到創黨時所強調的清廉、理性與公開透明政治理念，回應社會對新政治的期待，也讓願意投入公共事務的人能在堅守價值與原則的政治環境中持續努力。

林淑芬透露，聲明稿發出後，黨中央立刻來電表示欲改以徵召方式提名林靖冠，希望林淑芬撤回聲明。對此，林淑芬直言「荒謬」，先前多次溝通、協調皆無效，等當事人心死退黨才改口徵召，「這不是把選舉當兒戲嗎？」

林淑芬表示，姊弟倆已拒絕提議，將堅持走清廉的路，弟弟林靖冠將以無黨籍身分參選到底，期盼民眾黨能回歸創黨初衷，重拾理性與公開透明的價值。

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