嘉華中學繁星上榜破八成　錄取台大法律與醫學系

▲▼ 嘉華中學 115 繁星再創巔峰！5 位錄取通過醫學、台大法律，總錄取率破 8 成 。（圖／嘉華中學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大學繁星推薦今（18）日放榜，嘉義市嘉華中學再次展現「醫科搖籃」的堅強實力！115 學年度繁星成績璀璨生輝，共有 4 位同學通過醫學系第一階段及錄取中醫系，1 位同學錄取國立台灣大學法律學系。統計公私立一流大學共錄取 57 位，國立大學及醫學院相關科系達 29 人，不僅刷新校史繁星錄取紀錄，繁星與特選的總錄取率更突破 8 成。

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今年嘉華中學在頂尖科系的表現極為亮眼。黃郁晴（輔大醫學系）、張富閎（高醫大醫學系）、劉又瑜（慈濟醫學系）三位同學順利通過醫學系第一階段；郭宸宇同學錄取中國醫藥大學中醫學系甲組（中西醫雙主修）；郭睿揚同學則榮登國立台灣大學法律學系金榜。校方自豪表示，今年輔導學生選填繁星醫科的成功率高達 100%，精準的落點分析與專業引導，成為學生圓夢的最佳助力。

嘉華中學校長陳俊榤表示，亮眼成績歸功於校方推動的「六年一貫」完整教育規劃。從國中入學起便紮實基礎、重視品德，銜接高中後則強調探索定向與學習歷程整備。在 108 課綱的多元入學架構下，校方輔導學生在多元表現與學業精進上「超前部署」，讓許多學子在 12 月特殊選才及 3 月繁星推薦就能提前成為大學新鮮人，建立良性的升學循環。

針對通過第八類學群（醫學系）第一階段的學生，陳俊榤校長指出，接下來的第二階段口面試將由嘉華中學董事會「儒林文化教育集團」全力支援。彙集數十年專業輔導醫科與頂尖大學的經驗，提供個別化輔導與模擬訓練，確保學生在申請入學管道中展現最佳狀態。

嘉華中學近年來的轉型與努力，不僅讓榜單「星光燦爛」，更贏得在地家長的深度信賴。透過親師生團結合作，校方承諾將持續精進教學品質，輔導每一位嘉華學子找到清晰的教育未來與職涯發展方向，續寫升學傳奇。