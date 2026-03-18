中東情勢衝擊油價　賴清德2做法：啟動專案平穩機制吸收6成漲幅

▲中東情勢衝擊油價。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（18日）召開中常會，對於近日中東局勢動盪導致能源供給波動，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中致詞時表示，這兩個月的能源供應，已經百分之百到位，行政院也提前啟動5月替代氣源調度作業，6月起增加美國進口氣源量。賴也強調，政府也已啟動專案平穩機制，吸收六成油價漲幅，降低對民生衝擊，政府會以「量足」、「價穩」為目標確保能源供應穩定。

中東情勢緊張，也導致國際能源供應波動，政府綜合考量國際能源成本上升及減緩油價上漲對民生物價的衝擊，除持續依亞鄰最低價原則汽、柴油各吸收9.5元及10.8元，另啟動專案平穩機制由台灣中油再吸收6成。

對於能源問題，據轉述，賴清德致詞時表示，對於近期中東動盪的局勢，可能影響國內能源供給情勢，政府已在第一時間啟動能源應變小組，全面掌握國際動態與國內儲備狀況，以「量足」、「價穩」為目標，全力確保能源供應安全與物價穩定。

賴清德指出，台灣在能源進口上採取分散、多元的策略規劃。目前，這兩個月的能源供應，已經百分之百到位，行政院也提前啟動5月替代氣源調度作業，並從6月起增加美國進口氣源量，來滿足國內能源需求。

賴清德強調，在油價方面，政府也已啟動專案平穩機制，吸收六成油價漲幅，降低國際油氣價格波動對國內民生的衝擊。政府將持續關注中東情勢發展，密切掌握國際油氣市場與國內能源儲備狀況，確保社會運作無虞。

