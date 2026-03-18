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美國打伊朗兩周狂燒120億美元　前100小時燒掉全年國家公園預算

▲▼美伊衝突，衛星影像顯示，3月1日，伊朗扎黑丹空軍基地（Zahedan airbase）雷達系統被摧毀。（圖／路透）。

▲3月1日，伊朗扎黑丹空軍基地（Zahedan airbase）雷達系統被摧毀。（圖／路透）。

記者任以芳／綜合報導

美國聯手以色列襲擊伊朗以為是速戰速決的「閃電戰」，目前已陷入泥淖。美國目前到底輸掉多少銀兩？白宮官員最新透露，開戰半個月，美國「燒掉」約120億美元。儘管美國總統川普曾稱這是一場「輸不起」的戰爭，但隨著軍費開支以驚人速度飆升，迅速轉變為一場美國「打不起」的戰爭。

陸媒《中新網》報導引述美國媒體近日報導，這場被美國總統特川普稱為「輸不起」的戰爭，正迅速演變成一場美國「打不起」的戰爭。開戰到現在，美國「燒」了多少錢？

白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特當地時間3月15日受訪時首度公開戰爭帳單。在與伊朗交戰的10多天內，美方已支出約120億美元（單位：美金，同下）。

為了讓大眾對這筆巨款有感，專家對比指出，這筆軍費竟相當於委內瑞拉2025年名義國內生產總值（GDP）的七分之一。根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，委國當年度的名義GDP約為827.7億。

▲▼ 美軍擊沉伊朗巡防艦「德納號」（Iris Dena） 。（圖／路透）

▲ 美軍擊沉伊朗巡防艦「德納號」（Iris Dena） 。（圖／路透）

回顧戰事爆發初期，軍費燃燒速度已令人咋舌。美國戰略與國際問題研究中心估算，在開戰後的「頭100小時」內，美方發動的海空打擊成本便高達37億。

這項開支等同於美國國家公園管理局（NPS）2025財年的整年撥款總額。這意味著，美國僅花不到5天時間，就燒掉了足以維護自由女神像等全美名勝景區一整年運作的預算（約33.37億）。

賓州大學沃頓商學院預算模型項目主任肯特·斯梅特斯示警，若戰爭演變成二個月的長期對峙，總耗資預計將暴增至400億至950億之間，具體數字取決於美方是否決定派遣地面部隊及彈藥的補充頻率。

如果以企業市值來衡量，相當於美國加州支付公司PayPal Holdings(PYPL)市值的一倍到兩倍多。據雅虎財經資料顯示，截至2026年3月中旬，PayPal市值徘徊在約410億至430億美元之間。

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