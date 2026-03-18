拖吊蟑螂電子合約曝光！沙坑救援收2萬　窄巷作業加5千

▲「拖吊蟑螂」電子合約藏離譜價目表，裝輔助輪一輪收2500元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大鎖定三家拖吊業者，以電子合約方式暗藏玄機，在合約巧立名目，以收取高價的費用，警方17日逮捕6人到案；警方發現，電子合約裡有琳瑯滿目的價目，其中包括事故車輛翻正、陷入坑洞拉出特殊作業等就要價2萬元，安裝輔助輪光一輪則要2500元，相當離譜。

警方查出，有三家不同的拖吊業者涉入其中，包括32歲蔡姓、26歲的許姓以及33歲的崔姓等拖吊業者，其中崔姓男子在新聞爆發後，於3月初前往泰國，目前仍未到案。到案的蔡男等人下午移送台北地檢署（下圖，記者劉昌松攝）。

警方另外查出，許姓業者的26歲許姓女友在拖吊公司負責接電話，接到電話後指派司機出發，警方已掌握28歲李姓、32歲劉姓以及19歲陳姓司機等3人涉案。

追查發現，拖吊司機到場協助時會先拿出電子合約給被害人簽署，但裡面卻包含許多高價費用，將各式價目表夾在電子合約書內頁，讓不知情的被害人簽署，價目表也隨之曝光，包括機車、一般道路小型車起拖價1500元，小貨車則要3500元，休旅車更開價5500元，如果是事故車則要價7500元，連進口車要8000元，且每公里要價50元，四輪離地還要加900元，連機車固定都要加收5000元固定費。





▲▼「拖吊蟑螂」被警方鎖定（圖／記者邱中岳翻攝）

此外，如果轉動軸斷裂、事故車、車輛翻覆、變速箱故障、衝下邊坡、衝上安全島、掉進坑洞或是陷入泥沙，則依照不同狀況收取8千元至2萬元不等費用。

離譜的是，事故導致輪胎卡死特殊作業，每輪就收費6000元，如果在高架道路作業還有3500元的風險加成，另外吊桿作業就要1.6萬，車輛翻正、泥沙脫困均收費2萬元，連窄巷作業都要加收5000元，多項離譜收費讓人傻眼。