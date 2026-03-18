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智慧城市展嘉義館《不准騙走我的罐罐》爆紅　 互動遊戲千人體驗

▲▼ 市長黃敏惠親自闖關挑戰 展現嘉義市「智慧防詐‧最嘉守護」創新實力 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 市長黃敏惠親自闖關挑戰 展現嘉義市「智慧防詐‧最嘉守護」創新實力 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026智慧城市展於台北南港展覽館熱烈登場，「嘉義市政府主題館」今年以全國首創的AR實境互動防詐遊戲《不准騙走我的罐罐！》震撼全場。該展項結合擴增實境技術與超萌原創IP，首日遊玩次數即突破2,000次，成為展覽中兼具科技教育與大眾趣味的「獨嘉」亮點。

開幕首日，嘉義市長黃敏惠特別親臨現場，拿起平板深入體驗這款沈浸式防詐遊戲。在遊戲主角「廢柴探長」的引導下，黃市長穿梭於虛實整合的詐騙情境中，精準破解詐騙話術。

▲▼ 市長黃敏惠親自闖關挑戰 展現嘉義市「智慧防詐‧最嘉守護」創新實力 。（圖／嘉義市警局提供）

市長黃敏惠表示，嘉義市雖是小城市，卻擁有巨大的創新動能。本次與在地錦田雲端科技合作，將枯燥的法律宣導轉化為有溫度的科技體驗，正是「以人為本」智慧治理的最佳實踐。她強調：「這不只是遊戲，而是將真實詐騙情境搬入虛擬世界，讓市民在闖關中學會如何不被騙，在現實生活中按下停止鍵。」

嘉義市政府警察局長陳明志指出，這款遊戲導入AR科技，解構詐騙集團的邏輯陷阱，旨在提升民眾「辨識詐騙」、「拆解話術」、「拒絕情勒」三大核心能力。遊戲設計三道難關：

「真偽透視鏡」：學習辨識假官方帳號與網站。

「逆轉對話局」：拆解詐騙對話的邏輯矛盾。

「反擊吧！鏟屎官」：練習勇敢拒絕情緒勒索。

透過「踩雷一次、學會一次」的心理模擬，民眾能更深刻記憶詐騙手法。此外，遊戲融入當夯的動漫梗圖與超萌柴犬IP，成功拉近與年輕族群的距離。

▲▼ 市長黃敏惠親自闖關挑戰 展現嘉義市「智慧防詐‧最嘉守護」創新實力 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府近年積極推動智慧警政與智慧治理，此次AR防詐體驗不僅展現硬體實力，更開創了具備情緒共鳴的宣導模式。成功闖關者可獲得個人專屬數位證書，並與「廢柴探長」主題相框合影分享。嘉義市將持續透過數位創新，守護市民財產安全，落實「全齡共享、世代宜居」的幸福城市願景。

▲▼ 市長黃敏惠親自闖關挑戰 展現嘉義市「智慧防詐‧最嘉守護」創新實力 。（圖／嘉義市警局提供）

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