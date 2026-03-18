開戰後首例！伊朗宣布「處決以色列間諜」　控外洩敏感情報

▲ 伊朗18日處決以色列間諜凱瓦尼。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗司法部門18日宣布，已對一名被控為以色列從事間諜活動的男子執行死刑。這是伊朗2月底和美以開戰以來，德黑蘭首度公開處決涉以間諜的消息。

涉向摩薩德提供情報 戰時被捕

綜合《以色列時報》等外媒，伊朗司法機構新聞網站Mizan Online證實，死者名為凱瓦尼（Kouroush Keyvani），在去年6月伊朗與以色列12天戰爭期間被捕。

報導指出，凱瓦尼被控「向以色列情報機構摩薩德（Mossad）提供伊朗境內敏感地點的照片與情報」，曾在6個歐洲國家及特拉維夫接受訓練，並多次與摩薩德特工會面，已於18日上午伏法。

影子戰爭持續 德黑蘭已處決多名間諜

伊朗與以色列長達數10年的影子戰爭中，德黑蘭當局已處決多名涉嫌協助摩薩德在境內行動的人士。今年1月28日，司法媒體才揭露另一名以色列間諜埃斯邁利普爾（Hamidreza Sabet Esmaeilipour）被處決。

聯合國人權事務特別報告員佐藤舞（Mai Sato）上周則發布報告指出，伊朗政權在鎮壓示威活動中犯下嚴重侵犯人權行為，但許多家屬因害怕被清算而不敢作證。