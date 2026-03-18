國1大貨車輪下噴出大石塊！後車擋風玻璃遭砸　驚悚畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

國1北向219K處彰化埤頭路段日前發生一起驚悚事件！輛行駛在外側車道的綠色大貨車，突然從輪胎縫隙中噴出一顆石塊，像砲彈般直直朝後方車輛飛去，砸中後車的副駕駛座擋風玻璃，整個過程不到兩秒鐘，嚇得車上乘客驚魂未定，所幸石塊沒有穿透玻璃傷到人，否則後果不堪設想。

▲國道埤頭路段發生石塊噴出砸中後車擋風玻璃。（圖／翻攝自threads／fumizuki.09提供）

這起驚險事故發生在3月4日，當時車流平穩，沒想到天外飛來橫禍。從後車的行車紀錄器畫面可以看到，前方大貨車右側輪胎處就突然噴出一塊碎石，在空中畫出一道弧線後，猛烈撞上後方轎車的擋風玻璃。雖然車內人員幸運躲過一劫，但當下那一聲巨響和突如其來的撞擊，讓駕駛及乘客嚇出一身冷汗。

▲國道埤頭路段發生石塊噴出砸中後車擋風玻璃。（圖／翻攝自threads／fumizuki.09提供）

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，這起事故發生在3月4日國道1號北向219.3公里處。經調查，當時是由沈姓男子駕駛的營業大貨車在外側車道行駛，過程中車底碎石彈飛，擊中後方行駛在中線車道的轎車，造成前擋風玻璃受損。

所幸事故中沒有人員受傷，雙方駕駛酒測值均為0，至於詳細的肇事原因及責任歸屬，警方還在進一步調查釐清中。

▲國道埤頭路段大貨車石塊噴出砸中後車擋風玻璃。（圖／國道警方提供）

國道警方呼籲用路人，車輛行駛中，載運物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。