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政府當年輕父母靠山　許甫：北市可推全天定點臨托、青銀共托

▲▼台灣民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨台北市松山信義區議員參選人許甫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣少子化問題嚴重，年輕爸媽不敢生養的原因很多，政府對於養兒育女的支援不足是很大的一個因素。民眾黨松山信義區議員參選人許甫說，高雄市的前金區已推出24小時全天定點臨托，讓做大夜班、有臨時緊急狀況的父母能有暫時安置幼兒之處，首善之都台北市若想推動，一定會做得更好；此外，也拋出「青銀共托」構想，以合格的照護員、保母作為核心主力，讓熱心愛小孩的阿公阿嬤化身銀髮族志工從旁協助，達到老幼共好。

許甫表示，少子化的危機是非常迫切的，而年輕父母的焦慮是非常真實的。攤開台北市家戶成員平均是2.35人，松山信義區更是只有2.31人。目前家戶組成明顯呈現「小家庭化」，這代表是「育兒後援拉警報」。

許甫舉例，現代人的工作型態很多不是朝九晚五了，很多服務業、媒體業的父母是要輪班、上晚班的。但現在全台北市，真正提供「晚間定點臨托」的地方有幾個？只有中正區一個據點，而且只開到晚上10點。

許甫說，他參選的信義區，以及內湖區、大安區有婦女支持培力中心可以臨托，但只是借出場地讓保母在「白天」照顧，如果晚上加班，抱歉，得自己想辦法。

許甫舉例，高雄市的前金區在1年前就推出24小時全天定點臨托，讓做大夜班、有臨時緊急狀況卻缺乏後援的父母，能有暫時安置幼兒之處。他說，首善之都台北市，在照護人員、場地與預約申請機制上，有心做相信一定會做得更好。

此外，除了緊急臨托之外，許甫也提到，把育兒空間與人力，直接內建在生活與工作場域裡，更是未來可思考的方向。例如未來台北市在推動都市更新、或者新建大樓時，透過地方自治條例規範：只要是達到一定規模的新興商業大樓、集合式住宅，或是政府自己蓋的社會住宅，都必須強制規劃托幼室。

而空間有了之後，人力哪裡來？許甫說，不能只依賴現有的保母資源，自家戰友、參選高雄市議員的林于凱就提出「青銀共托」構想，聘請合格的照護員、保母作為核心主力，同時結合社區裡的熱心愛小孩的阿公阿嬤 ，化身銀髮族志工從旁協助。

許甫說，現在台北市高齡化，很多長輩其實身體健康、充滿活力，也渴望社會參與。讓長輩來陪伴小孩，不僅能有效舒緩保母的人力壓力，更能讓長輩獲得成就感，這才是真正的老幼共好。

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