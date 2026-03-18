油價漲飼料缺！美伊戰爭波及澎湖養殖業者　漁民成本提高不願出海





▲美伊戰火波及，澎湖養殖用飼料漲價。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

近期因整體大環境變動，國際原物料成本持續上漲，加上物流運輸費用走高，持續影響魚飼料成本，魚飼料廠商紛紛喊漲。

據了解，受美伊戰爭影響國際貨輪延誤，從中南美洲進口的「下雜魚」養殖飼料出現短缺，導致漁民沒有飼料可餵的狀況。

龍虎斑養殖業者黃先生指出，近來油價漲又加上抓不到魚，連成本都賺不回來，現在大家就比較不愛出海。若狀況未解，恐衝擊澎湖養殖業，連帶影響澎湖接下來的觀光旺季，導致海鮮價格上漲。