　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

油價漲飼料缺！美伊戰爭波及澎湖養殖業者　漁民成本提高不願出海

▲▼ 美伊戰火波及! 澎湖養殖用下雜魚飼料短缺飆漲 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲美伊戰火波及，澎湖養殖用飼料漲價。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

近期因整體大環境變動，國際原物料成本持續上漲，加上物流運輸費用走高，持續影響魚飼料成本，魚飼料廠商紛紛喊漲。

據了解，受美伊戰爭影響國際貨輪延誤，從中南美洲進口的「下雜魚」養殖飼料出現短缺，導致漁民沒有飼料可餵的狀況。

▲▼ 美伊戰火波及! 澎湖養殖用下雜魚飼料短缺飆漲 。（圖／記者陳洋翻攝）

龍虎斑養殖業者黃先生指出，近來油價漲又加上抓不到魚，連成本都賺不回來，現在大家就比較不愛出海。若狀況未解，恐衝擊澎湖養殖業，連帶影響澎湖接下來的觀光旺季，導致海鮮價格上漲。

▲▼ 美伊戰火波及! 澎湖養殖用下雜魚飼料短缺飆漲 。（圖／記者陳洋翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐乃麟開告8酸民！　法庭對峙「全認錯道歉」
醫曬「BBBBB」神祕戰績！家長剉咧等：全班已10人請假
出國玩注意！　「每週這天」機票最便宜
拖吊蟑螂「龜山回北市」要價8萬8！　買關鍵字壟斷市場
名導柯一正大爆氣！　跳引擎蓋、刮賓士車畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拖吊蟑螂電子合約曝光！沙坑救援收2萬　窄巷作業加5千

國1大貨車輪下噴出大石塊！後車擋風玻璃遭砸　驚悚畫面曝

油價漲飼料缺！美伊戰爭波及澎湖養殖業者　漁民成本提高不願出海

去年車禍307死全台最多！今又大車輾人　高雄議員：市長看到了嗎？

拖吊蟑螂「龜山回北市」要價8萬8！月砸4萬廣告壟斷市場　22人受害

澎湖婦半夜「照海」失蹤！今清晨漂海面尋獲　無呼吸心跳送醫

台中4移工酒後太吵！警到場有人爬窗想落跑　一查驚知：3人逾期

兩好友喝完酒爆衝突！他情緒失控咆哮推警　慘被壓制保護管束

嚴打拖吊流氓！北市破詐騙集團拘6人　林炎田：絕不寬貸、全力守護市民

被前妻提告竊盜！桃園莽男「把6歲女兒當人質」逼撤告　下場曝光

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

拖吊蟑螂電子合約曝光！沙坑救援收2萬　窄巷作業加5千

國1大貨車輪下噴出大石塊！後車擋風玻璃遭砸　驚悚畫面曝

油價漲飼料缺！美伊戰爭波及澎湖養殖業者　漁民成本提高不願出海

去年車禍307死全台最多！今又大車輾人　高雄議員：市長看到了嗎？

拖吊蟑螂「龜山回北市」要價8萬8！月砸4萬廣告壟斷市場　22人受害

澎湖婦半夜「照海」失蹤！今清晨漂海面尋獲　無呼吸心跳送醫

台中4移工酒後太吵！警到場有人爬窗想落跑　一查驚知：3人逾期

兩好友喝完酒爆衝突！他情緒失控咆哮推警　慘被壓制保護管束

嚴打拖吊流氓！北市破詐騙集團拘6人　林炎田：絕不寬貸、全力守護市民

被前妻提告竊盜！桃園莽男「把6歲女兒當人質」逼撤告　下場曝光

謝金河：市場焦點在AI科技硬體上游　波灣衝突的可控性

超級強勢股！既耐震又逆勢突破的DNA　哪些是正港的黑馬

劉若英首度挑戰「美國萬人場館」！　四面台365度感受舞台魅力

人妻不解「年薪300萬」竹科尪不置產　網友大讚清醒

林濁水：民進黨亟待建立健康史觀　感謝日本人對台貢獻是奴隸心態

春睏不是懶！3招「無咖啡提神法」讓大腦快速回神

這什麼生物？橘貓初遇「嬰兒大哭」　傻眼反應爆紅：9條命也沒轍

要換床單「小狗龍捲風」不給！　抓抓抗議急到狂說話

陳美鳳被舊愛問「求婚沒答應後悔嗎」　吐3字笑了：剛好的自在

高虹安率團赴日本宮城縣府　簽署竹市首份縣級城市MOU

【警連開2槍】肇逃還衝撞員警！ 通緝犯棄車落跑仍被逮

社會熱門新聞

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

即／南港建案爆工安意外！　工人「19F墜B5」軀幹斷裂慘死

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

「拖吊蟑螂」開高價栽了！警上門逮人

快訊／上班快改道！　國1多車追撞塞爆

警下班忘還槍　放櫃子消失2天才被抓包

3寶媽遭撞死今告別　全家比心「永遠留位置」

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

獨／蕭淑慎尪硬上女藝人！　判囚4年10月

超哥撞傷男大生被求償6400萬　判賠3萬

即／新北女高中生失蹤！7天後竟成浮屍

悍女台中地院內打律師踹媒體！

更多熱門

相關新聞

澎湖婦照海失蹤尋獲！無呼吸心跳送醫

澎湖婦照海失蹤尋獲！無呼吸心跳送醫

澎湖縣白沙鄉中屯村一名66歲鄭姓婦人於今（18日）凌晨3時許，前往中屯國小東側海域照海(夜間潮間帶採捕)後，因遲遲沒有回家，家屬心急報案協尋，消防局及岸巡、警察單位隨即展開海陸空搜索行動，並於上午9時31分在海面尋獲，不幸已失呼吸心跳，緊急送醫搶救。

套餐沒附白飯！鐵板燒狂漲價「店內卻坐滿8成」他驚呆

套餐沒附白飯！鐵板燒狂漲價「店內卻坐滿8成」他驚呆

韓二大記憶體廠傳Q2報價續大幅調漲　估全年漲幅達130%

韓二大記憶體廠傳Q2報價續大幅調漲　估全年漲幅達130%

男不慎跌落馬公商港　海巡急丟救生圈救人

男不慎跌落馬公商港　海巡急丟救生圈救人

機車路邊怠速　警上前關心揪出毒駕

機車路邊怠速　警上前關心揪出毒駕

關鍵字：

標籤:澎湖魚飼料漁業價格上漲養殖

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友淚訴11年婚姻壓力！

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

方志友23歲帶球嫁　與楊銘威11年婚姻「完整時間軸」

吳淡如：這7種人最難變有錢

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

LINE訂閱制本週有望上線

WBC最終排名出爐　台灣較上屆進步

即／南港建案爆工安意外！　工人「19F墜B5」軀幹斷裂慘死

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面