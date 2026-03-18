阿里山高峰飯店火警　「火光燒亮黑夜」畫面曝！旅客睡到一半驚逃

▲深夜發生火警。（圖，下同／網友@dunk4698 授權）



記者施怡妏／綜合報導

嘉義阿里山高峰飯店17日深夜發生火警！嘉義縣消防局於深夜11時43分接獲報案，指稱阿里山鄉中正村發生住宅火警，隨即調派第三大隊，並出動各式消防車輛趕往救援，現場無人員受傷。一名在現場的網友表示，難得到阿里山渡假，卻遇到飯店失火，驚呼「難得的人生體驗」。

阿里山高峰飯店深夜失火



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一名網友在Threads發文，「好不容易來阿里山渡假，入住的飯店居然失火，真是人生難得的經驗」。所有的房客都到一樓避難，隨後分發到第一招待所和警光山莊。另一名網友則表示，幸好所有房客都順利疏散，「蠻多長輩的」。

位於阿里山國家森林遊樂區內的高峰大飯店，於17日深夜11時許起火，火勢迅速蔓延，並波及一旁的文山賓館，兩間飯店緊急疏散上百名旅客及工作人員。

消防人員抵達現場後發現，起火處為一棟4樓高的RC建築物。搜救小組第一時間確認現場無人員受傷，並立即佈起水線展開灌救。整起火勢在消防人員全力搶救下，於18日凌晨02時33分順利撲滅，後續起火原因已交由消防局火調科處理。

．本文經「網友@dunk4698、＠k.kitty__17」授權轉載。