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5度蟬聯！雲林獲頒2026智慧城市創新應用獎　從示範應用走向生態系治理

▲5度蟬聯！雲林獲頒2026智慧城市創新應用獎。（圖／翻攝雲林縣政府官網）

▲雲林縣長張麗善接下由副總統蕭美琴頒發的 2026智慧城市創新應用獎獎座。（圖／翻攝雲林縣政府官網，下同）

記者陳弘修／綜合報導

2026智慧城市展暨淨零城市展17日在台北南港展覽館登場，開幕典禮同步舉行頒獎。雲林縣政府今年以「農業台積電：翻轉雲林農業的AI創生服務」拿下智慧城市創新應用獎，由縣長張麗善親自出席領獎，計畫處處長李明岳、農業處副處長蔡耿宇等人陪同到場。張麗善隨後也前往雲林展區向團隊致意，分享獲獎喜悅。

張麗善表示，雲林自2022年首度獲得該獎項後，今年已連續第5年獲獎，累積涵蓋農、漁、畜等多項智慧應用案例。她指出，這次再度獲獎，不僅代表智慧科技導入農業的成果受到肯定，也象徵雲林智慧農業已從單點示範，邁入跨領域整合、可持續推展的新階段。

張麗善指出，雲林作為農業重鎮，長期扮演台灣農業轉型的重要場域。面對極端氣候、勞動力結構改變與產銷風險升高等挑戰，縣府持續以科技為核心，整合產官學研資源，從生產、管理到決策逐步建構完整的智慧農業服務體系。此次以「農業台積電」為概念獲獎，強調的不只是技術導入，而是透過資料、服務與場域串聯，形成具規模的智慧農業生態，展現由示範擴散到整體升級的成果。

她也提到，縣府計畫處與農業處攜手多方夥伴，包括豐漁水產養殖有限公司、國興資訊公司、虎尾科技大學及在地合作社與農場，將智慧城市、物聯網與AI技術實際導入農業現場，並依不同產業特性發展應用模式。此次更進一步整合養殖管理、蜂業預警、契作管理與氣候調適等面向，讓農業從被動因應轉為主動掌握，透過數據與預警機制強化決策能力，提升產業穩定與韌性。

▲5度蟬聯！雲林獲頒2026智慧城市創新應用獎。（圖／翻攝雲林縣政府官網）

▲5度蟬聯！雲林獲頒2026智慧城市創新應用獎。（圖／翻攝雲林縣政府官網）

▲5度蟬聯！雲林獲頒2026智慧城市創新應用獎。（圖／翻攝雲林縣政府官網）

雲林縣計畫處長李明岳表示，在2050淨零排放趨勢下，農業的價值已不再只看產量與產值，也涵蓋碳管理、資源效率與循環利用等面向。他指出，農業除了糧食供應功能，也具備碳匯與綠色經濟潛力，透過科技與資料治理的導入，可同步提升生產效率與產品品質，進一步強化產業競爭力。

農業處長蔡耿宇也表示，智慧農業並非以科技取代人力，而是協助農民減輕重複性工作，提升管理效率，並將經驗轉化為可累積與傳承的知識。他強調，推動智慧化的關鍵在於貼近現場需求，讓農業從經驗導向逐步結合數據決策，進一步帶動整體產業升級。

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