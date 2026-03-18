盧秀燕訪美談軍購「不應輕忽戰爭可能性」　綠：應提醒黨主席跟立委

▲盧秀燕與美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）見面。（圖／現場僑胞提供）



記者杜冠霖／台北報導

儘管國民黨副主席蕭旭岑日前大酸AIT，台中市長盧秀燕仍啟動訪美行、拜會AIT總部，並視為重要外交成果。而軍購案中，國民黨有多個版本，盧秀燕也在訪美行中提到軍購，並強調，「不要輕忽戰爭發生的可能性，每個國家都應該做好準備」。對此，民進黨今（18日）回應，希望盧秀燕市長提醒黨主席鄭麗文跟黨內立委，不要再卡軍購案、不要再卡國防特別條例，才是真正對台灣好的事情。

盧秀燕正在美國訪問，與美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）見面。也將拜會美國眾議員議員，並視為重要成果。盧在美東時間17日出席北美台商聯合總會「三合一綠色通道」記者會上被問到軍購問題，她強調，「不要輕忽戰爭發生的可能性，每個國家都應該做好準備」。

而國民黨內有多項軍購版本，除黨主席鄭麗文力推的3800億外，還有藍委徐巧芯提出的8千億版，盧秀燕子弟兵黃健豪今受訪時也坦言，「3800億」並非盧秀燕屬意版本，盧比較傾向徐巧芯所提出的8100億軍購案版本。

對於盧秀燕在美談話，民進黨發言人韓瑩今受訪時回應，希望盧秀燕市長提醒黨主席鄭麗文跟黨內立委，不要再卡軍購案、不要再卡國防特別條例，才是真正對台灣好的事情。

至於中國國台辦今表示，反對任何國家向台灣出售武器。韓瑩則回應，國台辦發言非常老掉牙，政府決策不需要國台辦任何指點，最重要的就是支持最全面的行政院版國防特別條例，希望國會能夠好好審議。