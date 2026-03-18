民眾黨婉拒推薦監察院委員　黃國昌：堅守廢監院立場

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

針對總統府秘書長潘孟安去函民眾黨，邀請推薦監察委員，民眾黨主席黃國昌今（18日）於中央委員會表示，將婉拒推薦。黃說，民眾黨早已提案修憲廢除監察院，但民進黨政府背棄廢除監察院之承諾，對於監察院早已淪為廢物院、政治追殺的工具，至今毫無檢討、不思反省，民眾黨當然不會推薦監察委員，也更堅定監察院必須要廢的立場，民眾黨會持續推動修憲工程。

民眾黨今中央委員會通過選決會之舉薦，徵召林瑞祥參選2026南投仁愛鄉長、高采翎參選2026彰化縣山地原住民選區議員；另外，也通過2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單，提名新北市蘆洲三重區陳彥廷、新北市樹林鶯歌土城三峽區吳亞倫、新竹縣竹北市東區游雅婷、台南市後壁白河東山鹽水新營柳營區陳詩薇、台南市永康區林乃立。

另外，也公布選決會提出的2026年直轄市、縣市議員第八波提名選區公告，提名選區包含台中市清水梧棲沙鹿區、高雄市三民區，上述選舉區將各提名一名參選人，從3月19日9點起公告登記、至3月25日下午6點截止，登記資格也一併上網公告。

針對總統府秘書長潘孟安來函本黨擬推薦監察委員一事，民眾黨主席黃國昌今於中央委員會表示，將婉拒推薦。黃說，民眾黨早已提案修憲廢除監察院，但民進黨政府背棄廢除監察院之承諾，對於監察院早已淪為廢物院、酬庸院至今毫無檢討、不思反省，仍執意展開提名作業，還虛情假意來函本黨請求推薦人選，簡直麻木不仁、莫名其妙。

黃國昌表示，民眾黨團已提案、並獲通過成立修憲委員會，踐行民進黨過去曾大聲疾呼廢監察院之主張，反觀民進黨執政後一再將監察院作為酬庸派系、政治追殺的工具，監察權早已被玩忽職守、監察院更是淪為東廠。

黃國昌強調，近來多位尸位素餐、名實不符毫無適任性可言之監委，更屢屢被爆出上班時間濫用公務車遂行私人事務，監察院卻包庇護短，最嚴重的懲處只要道歉就好，再度印證台灣人民對監察院的印象，是「官官相護廢物院」；曾誇口自己要當「末代監察院長」的前監察院長陳菊，因病請假長達年餘，最後經本黨團踢爆後，賴清德總統才匆匆准辭，再一次彰顯民進黨拿到權力後，發現監察院又香又肥，既可酬庸各路人馬、又可拿來追殺在野黨，就死皮賴臉緊握著不肯放手。

黃國昌表示，民進黨種種荒謬行徑都坐實監察院早已是不折不扣、毫無懸念的廢物機關，因此我們當然不會推薦監察委員，更堅定監察院必須要廢、不能不廢，台灣民眾黨立法院黨團將堅守立場，持續推動修憲工程。