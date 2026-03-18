拍板2026藍白合作協議　鄭麗文：將設協商小組、以民調共推人選

▲國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026縣市長選舉倒數，藍白兩黨今（18日）上午會商選舉合作協議，內容包含聯合競選、聯合治理等。國民黨主席鄭麗文下午主持中常會時表示，藍白合作一定開大門走大路，秉持對等、民主與勝選為目標，接下來確定兩黨合作機制後就會成立兩黨協商工作小組，各黨推薦3人，國民黨方面包含副主席李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委尹乃菁，未來共推人選會以民調機制為主，至於細節根據各選區和兩黨候選人意願來進行協調。

鄭麗文表示，上周國民黨與民眾黨共同召開記者會，宣布2026年合作的共同願景和政策，這是在台灣民主政治發展史上的重要里程碑，政黨之間不只鬥爭，他們希望回歸理性對話，甚至開啟合作大門，而合作當然是基於全民福祉與對國家有利政策，兩黨互補不足，照顧所有人民。

鄭麗文說，希望國民黨中常會今天正式通過兩黨「2026聯合治理及地方選舉合作協議」，在這幾天他們密集溝通、協調，非常感謝民眾黨主席黃國昌與秘書長周榆修，今天早上雙方完成協議的定稿和定案。她強調，藍白的合作一定是開大門走大路，秉持對等、民主，尋求最大勝選目標，並且一定要照顧人民福祉，堅定推動國家發展，奠定藍白合作的基礎，在未來不管是提名或輔選，一定會通過兩黨各自黨內民主程序通過的兩黨協議內容。

鄭麗文指出，協議內容中的兩黨合作分為幾個面向，第一、提出共同政策願景；第二、提名合作機制，2026年地方選舉包括縣市長、縣市議會與鄉鎮市長，其中對縣市長的合作機制，對於兩黨都有提名的新北市、宜蘭縣、嘉義市，會成立「兩黨協商工作小組」，由各黨推薦代表組成，來完成提名最後的協調機制、細節、時程、運作；第三、基隆市、苗栗縣已經是兩黨聯合治理的典範，將結合更大的民意，未來會在聯合治理上推舉專業、優秀人才來進入執政團隊。

