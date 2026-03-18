李貞秀立委資格惹議　王世堅「有自己看法」：白營若能遞補應各退一步

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

白委李貞秀因未出具其已放棄中華人民共和國國籍之證明、以及其在登記參選時存在「雙重戶籍」，立委資格存在爭議，行政院決定，拒絕李貞秀質詢及其索資。綠委王世堅日前則緩頰，先前達到標準、沒有規定到的中配，可以從寬認定。王今（18日）受訪時坦言，自己被打得遍體鱗傷，國家其實也不必糾結在這樣的事情，有一些規定應該更明確。如果民眾黨有得遞補的話，雙方應該各退一步。

王世堅今出席民進黨中常會，會前也接受媒體聯訪，對於前總統蔡英文揪地方參選人爬山、發言，國民黨判斷蔡英文要回鍋，挑戰賴清德。對此，王世堅表示，完全不是。蔡總統非常關心國家，在前一年多時間，對於賴清德總統現在的執政，沒有一點點的評論。有時候一些活動，都是對於賴總統推動政務能幫上忙，蔡英文總統才去做。

王世堅直言，蔡總統完全沒有回鍋參選總統的意願跟打算。就他所知，蔡總統的個性比較閒雲野鶴，好不容易卸下重擔，她希望做一些興趣所在，所以她常常爬山，爬山要有那個心情，也要有那個時間嘛，尤其是找一些好朋友一起；蔡總統也喜歡貓，個性比較內斂，也不擅於去批評別人。

王世堅表示，蔡英文謹守她身為前總統的分寸，一個國家就一個領導人，不要有太多跟領導人同位階的人發表一些看法，她不願意這樣。如果實務上有什麼需要提點的，蔡總統都用比較側面的方式，她不會為自己鋪什麼路，蔡英文總統是個光明磊落的人，絕對不會這麼做。

媒體也詢問，如何看待李貞秀是否應完整行使立委職權？王世堅坦言不願意答覆。王表示，他的看法說出來自己負責，也被打得遍體鱗傷，但他是堅持一些看法。王認為，國家其實也不必糾結在這樣的事情，有一些規定應該更明確。如果民眾黨有得遞補的話，雙方都應該各退一步，這是他的看法。

至於內政部長劉世芳被指控耍官威，王世堅表示，不會啦，他了解劉世芳，認識那麼久了，劉世芳其實不是這樣。是有時候外表兇悍一點，但內心是溫柔的啦。女性擔任到部長，在職場上擔負的責任太重大了，她可能剛好在思考一些事情，無心之間的潛意識反應。其實每個人都會這樣，心情不好、在想事情時，當然講話難免粗暴一點。

王世堅指出，劉世芳不是這樣的人。他認識的劉世芳是溫柔婉約，但是處事方法是比較強，因為她有使命感。畢竟劉世芳在民進黨這麼久，尤其她從黨外時期就有參與，看過太多風風雨雨，也是歷經滄桑。她現在的一些態度上，認為說有必要強悍一點，但事實上她不是這樣子的。