台北音圖中心動工　許淑華籲市府妥善規劃不同展演場地分配

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

位於台北市大安區信義路、建國南路交叉口的美國在台協會AIT舊址，規劃作為台北音樂廳與圖書總館用地，歷經多年規劃，終於在今年3月開工，預計2030年底完工。台北市議員許淑華說，期許完工後的音圖，能成為台北新一座充滿特色與明確定位的文化地標；她也提醒北市府，務必在工程期間就想好場館的定位與運用規劃，才不枉費它艱辛的推動過程。

台北市音樂廳及圖書館工程早在前台北市長柯文哲任內就拍板定案，但招標期間受工資與營建物價持續上漲影響曾經流標。2025年終於獲得市議會同意整總經費，才順利完成招標作業。

音圖工程預計地上9層、地下3層，將設置1500席次中型葡萄園式音樂廳，作為台北市交響樂團及國樂團的常駐演出音樂廳使用；並提供600席演奏廳，滿足台北市音樂團體眾多及跨域展演的需求。

台北市議員許淑華說，期許完工後的音圖，能成為台北新一座充滿特色與明確定位的文化地標。她表示，音圖的建設一路走來不容易，預定地位於大安區信義路（美國在台協會AIT舊址），自從AIT搬遷後就失去功能。前市府推動該基地重建為圖書館，卻因為規劃定位不清楚、推動不利，導致經歷多次流標，編列預算更是從原訂71億擴張到114多億元。

許淑華指出，經過議會多年監督把關，總算妥善處理好本案預算，並在去年成功招標本週正式開工，預定2030年完工。但她也提醒市府，目前台北市展演場館眾多，每個場地之間如何分配展演型態，要怎麼搭配城市行銷活動。

許淑華呼籲市府，請務必在工程期間，就先想好場館的定位與運用規劃，才不枉費它艱辛的推動過程。祝福音圖中心成為台北的美麗新地標，她會繼續認真監督工程，期待未來真的入場，坐下聆聽美好演出的那天到來。