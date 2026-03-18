WBC扳倒美國奪冠！　委內瑞拉代理總統宣布：全國放假1天慶祝

▲ 委內瑞拉人民歡慶WBC奪冠。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉棒球代表隊在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰中以3比2力克美國隊，奪下隊史首座冠軍，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）18日宣布全國放假一天，讓國民盡情慶祝這場歷史性勝利。

He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, para que nuestra juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar.



¡Mañana todos al gran concierto Venezuela triunfa unida! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

綜合《埃菲社》等外媒，羅德里格斯在社群平台X上發文表示，她決定宣布18日為「國家歡慶日」，除必要服務人員外全國停班停課，「讓我們的年輕人走上街頭、廣場、公園和球場慶祝」，並邀請民眾參加大型音樂會共襄盛舉。

她在另一則貼文中強調，「這是委內瑞拉史上第一次贏得這項世界賽事」，勝利展現委內瑞拉人的熱情、天賦與團結。

▲▼ 民眾激動相擁、揮舞國旗。（圖／路透）

這場冠軍戰在美國邁阿密舉行，委內瑞拉隊在第9局靠著4棒斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）敲出致勝2壘安打，從2比2平手奪回領先。此前，今年1月美軍突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，逮捕總統馬杜羅夫婦並移送紐約拘押，使兩國關係跌到谷底，使得此次棒球對決更添政治意涵。

賽後卡拉卡斯街頭湧現揮舞國旗的狂歡民眾，慶祝這場對宿敵美國的史詩級勝利。國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）在Telegram祝賀球隊，稱他們「實現了國家的夢想」；反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）也發文慶祝勝利。