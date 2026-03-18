拖吊蟑螂「龜山回北市」要價8萬8！月砸4萬廣告壟斷市場　22人受害

記者邱中岳／台北報導

北市刑大鎖定三家拖吊業者，以電子合約方式暗藏玄機，在合約巧立名目，以收取高價的費用，警方17日逮捕6人到案，警方也發現其中一筆拖吊費從桃園龜山至台北市，竟然高達8.8萬，另外也發現三家拖吊業者經常在搜尋引擎下大量廣告，維持在搜尋引擎輸入關鍵字的前三名，讓民眾一尋求拖吊協助就會先找到他們。

▲北市刑大針對「拖吊蟑螂」進行查緝，逮2業者以及4名員工。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，近期在全國傳出多起「拖吊蟑螂」坐地起價的事件，在民眾需要拖車時，由主管負責派車，並交由司機前往，透過平板電腦簽訂拖吊合約，但是卻以各種巧立名目的方式抬高價格，並將拖吊價格抬高超過5萬元。



警方查出，有三家不同的拖吊業者涉入其中，包括32歲蔡姓、26歲的許姓以及33歲的崔姓等三名拖吊業者，但是其中崔姓男子在新聞爆發後，於三月初前往泰國，目前仍未到案。

警方也另外查出，許姓業者的26歲許姓女友，也在拖吊公司負責接電話，接到電話後也指派司機出發，警方也掌握28歲的李姓、32歲的劉姓以及19歲的陳姓司機等三人。

▲北市刑大逮捕「拖吊蟑螂」，發現桃園龜山回台北市開價8.8萬，還下關鍵字廣告壟斷市場。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方發現，共計有22名被害人提告，在17日動員警力分批前往逮人，查扣清單三家公司至少經手50起拖吊案件，也請被害人踴躍出面指認，其中最離譜的竟然從桃園龜山至台北市，開價8.8萬元，但是無奈被害人還是認帳買單。

警方指出，三家拖吊業者均有裙帶關係，互相都是有認識，也聯合在網路搜尋引擎下關鍵字廣告，每個月每家公司花費3、4萬元的廣告費，只要有被害人搜尋相關關鍵字，就會在前三名找到三家拖吊業者的訊息，集體壟斷拖吊市場，並抬高價要被害人買單。

警方也表示，這三家拖吊蟑螂，主要趁被害人車子拋錨、發生事故需要道路救援，到場後將車子放在拖吊車上，只要被害人簽下電子合約，事後要反悔就拒絕放行。

警方在17日逮捕蔡、許等兩名業者，另外還有司機以及員工等4人，訊後將依照《組織犯罪條例》、稅捐稽徵法、詐欺以及恐嚇等罪嫌將6人送辦，目前也將追查其他共犯。