嘉藥60週年徵才博覽會登場！135企業釋出近3000職缺　天天都有新機會

▲嘉南藥理大學舉辦60週年就業博覽會，吸引135家企業設攤徵才。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歡慶創校60週年，嘉南藥理大學 2026就業徵才博覽會規模再升級！活動自3月17日至19日於校內V棟2樓登場，連續三天吸引135家知名企業進駐，釋出近3,000個職缺，其中更包含1,250個友善外籍生職缺，打造多元且國際化的就業媒合平台。

這次最大特色很直接——「每天都不一樣」。校方採取每日不同企業輪番進駐模式，等於在校內連辦3場大型徵才活動，學生不用東奔西跑，就能天天接觸全新職涯機會。對還在摸索方向的人來說，這種設計，說是誠意滿滿也不為過。

本次博覽會由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與教育部共同主辦，並由校內研發處攜手國際處及各院系所規劃執行。18日開幕典禮上，多位中央與地方單位代表到場力挺，肯定嘉藥長年培育專業人才的成果。

從產業面來看，參與企業橫跨健康醫療、藥妝美容、餐旅服務與工程科技等領域。醫療體系包含榮總、馬偕、台大新竹分院等大型醫院；零售與服務業則有屈臣氏、大樹藥局，以及餐旅品牌摩斯漢堡、爭鮮等指標企業參與，展現強勁攬才企圖心。

除了釋出職缺，現場也設置「履歷健診」與「職涯測驗」專區，由專家提供一對一建議，協助學生在面試前釐清優勢與方向。說穿了，找工作不只是投履歷，更是認識自己的過程。



副校長劉瑞美表示，學校長期推動「教學、產業、國際」三大面向整合，透過實習場域與國際資源，讓學生在畢業前就具備與職場接軌的能力。未來也將持續深化與政府及產業合作，替學生開拓更多機會。

當企業開始提早進校園搶人，學生也不再只是等待機會的一方。這場就博會不只是媒合平台，更像是一面鏡子——照見產業需求，也逼著每個人思考：自己準備好了沒？