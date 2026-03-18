澎湖婦半夜「照海」失蹤！今清晨漂海面尋獲　無呼吸心跳送醫

▲澎湖縣白沙鄉中屯村66歲鄭姓婦人照海失蹤，尋獲時已無呼吸心跳。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

澎湖縣白沙鄉中屯村一名66歲鄭姓婦人於今（18日）凌晨3時許，前往中屯國小東側海域照海(夜間潮間帶採捕)後，因遲遲沒有回家，家屬心急報案協尋，消防局及岸巡、警察單位獲報，隨即展開海陸空搜索行動，並於上午9時31分在海面尋獲，不幸已失呼吸心跳，緊急送醫搶救。

消防局表示，今早8時28分接獲警察局轉報，指稱該名婦人於凌晨3時許外出前往白沙鄉中屯國小東側海域照海後失聯，請求派員協尋，立即出動第二大隊及白沙分隊共2車5人前往現場，由分隊長吳政男帶隊進行岸際搜索，並同步運用無人機進行空中搜尋。

此外，馬公分隊原於西衛漁港進行救生艇訓練，接獲支援通知後，由分隊長劉明偉率2艇8人直接出港前往事故海域展開海上搜尋。現場亦有2艘民間船艇加入協尋行列，岸巡單位則出動6車13人進行岸際搜索，以擴大搜尋範圍。

經多方努力搜尋，於上午9時31分由民間船艇「凱旋1號」在中屯國小前方海域發現失蹤婦人。馬公分隊救生艇人員隨即下水將人救起，但婦人已無呼吸心跳。隨後由救生艇將人送往中屯漁港上岸，現場進行初步急救處置後，立即送往三軍總醫院澎湖分院搶救。