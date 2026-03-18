美稱摧毀戰力「為何伊朗還在射彈？」　專家揭消耗戰略

▲儘管美以宣稱摧毀其能力，伊朗仍在發射飛彈。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國宣稱已摧毀伊朗飛彈發射能力，但截至17日德黑蘭仍持續對以色列及鄰國發動攻擊。專家指出，儘管發射飛彈與無人機的能力顯著下降，伊朗卻仍保有足夠多的彈藥，能夠透過戰略性打擊，讓該區域情勢持續緊張。

伊朗策略是什麼？

國際及安全事務研究所學者阿齊茲（Hamidreza Azizi）認為，德黑蘭的盤算是，波斯灣國家與以色列的防禦系統，將比伊朗飛彈庫存更快耗盡，「或許有人傾向將這場衝突轉變為一場消耗戰。」儘管美以成功摧毀一些發射器與主要飛彈基地，但伊朗飛彈指揮系統「分散部署」，更依賴行動發射裝置，這種設備更難被偵測或打擊。

多哈研究所學者塞盧姆（Muhanad Seloom）強調，「只要維持可信威脅，發射數量並不重要。只要一架無人機（任務）成功，就能打破人們的安全感。」

而伊朗善用廉價、生產快速又可大量發射的「見證者」（Shahed 136）無人機，儘管飛行速度僅約時速185公里，而且很容易擊落，仍有多架突破美國及波斯灣國家的防空系統。

▼ 伊朗製「見證者」（Shahed 136）無人機。（圖／達志影像）

不對稱作戰 持續消耗美以

專家們指出，這是伊朗針對軍事強國採取的「不對稱作戰」防禦策略。在此情況下，伊朗作為軍力較弱的一方，轉向非傳統作戰方式，透過攻擊關鍵基礎設施造成經濟損害，藉此拖垮敵方。

德黑蘭已把油價推高至突破每桶100美元，並讓全球市場陷入恐慌。約翰霍普金斯大學的國際事務與中東研究學者納斯爾（Vali Nasr）說，如果伊朗能夠繼續推高全球油價，「它對美國造成的傷害，將與美國轟炸伊朗的損失相當，甚至還會更加嚴重。」

伊朗射彈減少了嗎？

根據《半島電視台》統計，伊朗攻擊頻率確實大幅下降。五角大廈上週表示，伊朗飛彈發射量較首日減少90%，無人機攻擊降低86%。

衝突首日，伊朗對阿聯發射167枚飛彈及541架無人機，但到了第15天僅剩4枚飛彈和6架無人機。針對以色列的攻擊也有所減少，衝突最初2天多達將近100枚砲彈，過去幾天則已降至個位數。

▼在耶路撒冷可見一枚伊朗飛彈飛向以色列。（圖／路透）

伊朗飛彈庫存有多少？



美國國家情報總監辦公室（ODNI）2022年估算，伊朗擁有的彈道飛彈庫存數量是中東地區最多。儘管該國並未公布官方數據，但以色列情報部門估計大約有3000枚，去年6月美以摧毀3座核設施的「午夜重錘行動」之後，應已降至2500枚左右。

而一名以色列軍方高官透露，在伊朗預估共計擁有的410至440座飛彈發射器之中，已多達290座被毀或無法使用。

不過，美國國防大學教授德羅什（David Des Roches）表示，伊朗是一個幅員遼闊的國家，即便美以幾乎全面控制其領空，若無派遣軍隊進駐，要完全消滅伊朗發射飛彈的能力將會非常困難，因為飛彈可能被藏匿起來，發射器的位置也很難確定。

德羅什認為，伊朗減緩攻勢是因為失去齊射（launch volleys）能力，因此如今不再集中砲火攻擊軍事目標，改採每次只針對民用或商業設施發射1、2枚飛彈，「這就是所謂的『騷擾性射擊』，消耗鄰國的警報系統，並且驚嚇其人民。」