新竹市與日本宮城縣簽署MOU　高虹安：雙方奠定觀光推廣與科技產業合作基礎

▲新竹市長高虹安與日本宮城縣知事村井嘉浩簽署合作備忘錄。（圖／翻攝新竹市政府官網，下同）

記者陳弘修／綜合報導

為強化城市外交、擴展國際合作，新竹市長高虹安率隊赴日本宮城縣進行市政考察，18日正式拜會宮城縣政府，與知事村井嘉浩及縣府團隊會面交流，並簽署觀光與產業合作備忘錄（MOU），為雙方未來在觀光推廣與科技產業等領域合作奠定基礎，開啟城市交流新局。

高虹安表示，此行也是新竹市首度與日本縣級政府簽署MOU，新竹市與宮城縣在城市發展條件上具高度相似性，雙方均擁有扎實的科研實力、產業基礎及文化底蘊，未來在人才培育、科技研發及產業交流等方面具備廣泛合作空間。新竹市素有「台灣矽谷」之稱，擁有新竹科學園區，台積電總部亦設於此，聚集完整半導體及高科技產業鏈，同時坐擁工研院、國家同步輻射研究中心與國家太空中心等國家級機構，整體研發能量相當充沛。

此外，高虹安也關注宮城縣過去在震災後的重建歷程，對當地展現的韌性與團結表達敬意。她指出，透過此次簽署MOU，將有助於推動雙方在觀光、產業鏈結與人才交流等多面向合作，進一步深化台日地方政府互動，促進雙邊共榮發展。

宮城縣知事村井嘉浩表示，此次合作在雙方人員努力下順利促成，令人欣慰。他指出，新竹市憑藉科學園區集結眾多半導體企業與研究機構，已成為全球重要產業據點，與宮城縣推動產業發展方向高度契合，此次以產業經濟合作為核心的MOU簽署，象徵雙方關係邁入新階段。

村井提到，今年適逢東日本大震災15週年，當年來自台灣各界的支持與關懷，至今仍深深銘記，並藉此機會再次表達感謝。他指出，震後宮城縣積極推動創造性復興，透過發展新興產業與招商引資，持續強化產業基礎，提升整體競爭力。

村井強調，未來將以本次合作為基礎，推動宮城縣具技術優勢的企業在半導體領域更為活躍，並期待與新竹市共同舉辦商談活動，加強產業交流與行銷合作，攜手拓展國際市場。他也分享，首次與高虹安會面即相談甚歡，如同老友重逢，對未來合作發展充滿信心。

對於新竹團隊此行亦參訪仙台媒體中心，觀摩其文化設施營運模式，高虹安表示，該中心以複合式空間整合圖書館、藝廊與展演功能，為國際文化場館典範，相關經驗將作為新竹市圖書館新總館未來規劃的重要參考。

高虹安也強調，城市外交不僅止於互訪交流，更在於借鏡國際經驗、提升治理能力。此次拜會並簽署MOU，是新竹市推動國際合作的重要一步，未來也將持續深化與日本各城市的交流，結合科技、文化與青年人才培育，強化城市在全球網絡中的競爭力。