　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹市與日本宮城縣簽署MOU　高虹安：雙方奠定觀光推廣與科技產業合作基礎

▲新竹市與日本宮城縣簽署MOU，高虹安：雙方奠定觀光推廣與科技產業合作基礎。（圖／翻攝新竹市政府官網）

▲新竹市長高虹安與日本宮城縣知事村井嘉浩簽署合作備忘錄。（圖／翻攝新竹市政府官網，下同）

記者陳弘修／綜合報導

為強化城市外交、擴展國際合作，新竹市長高虹安率隊赴日本宮城縣進行市政考察，18日正式拜會宮城縣政府，與知事村井嘉浩及縣府團隊會面交流，並簽署觀光與產業合作備忘錄（MOU），為雙方未來在觀光推廣與科技產業等領域合作奠定基礎，開啟城市交流新局。

高虹安表示，此行也是新竹市首度與日本縣級政府簽署MOU，新竹市與宮城縣在城市發展條件上具高度相似性，雙方均擁有扎實的科研實力、產業基礎及文化底蘊，未來在人才培育、科技研發及產業交流等方面具備廣泛合作空間。新竹市素有「台灣矽谷」之稱，擁有新竹科學園區，台積電總部亦設於此，聚集完整半導體及高科技產業鏈，同時坐擁工研院、國家同步輻射研究中心與國家太空中心等國家級機構，整體研發能量相當充沛。

此外，高虹安也關注宮城縣過去在震災後的重建歷程，對當地展現的韌性與團結表達敬意。她指出，透過此次簽署MOU，將有助於推動雙方在觀光、產業鏈結與人才交流等多面向合作，進一步深化台日地方政府互動，促進雙邊共榮發展。

宮城縣知事村井嘉浩表示，此次合作在雙方人員努力下順利促成，令人欣慰。他指出，新竹市憑藉科學園區集結眾多半導體企業與研究機構，已成為全球重要產業據點，與宮城縣推動產業發展方向高度契合，此次以產業經濟合作為核心的MOU簽署，象徵雙方關係邁入新階段。

▲新竹市與日本宮城縣簽署MOU，高虹安：雙方奠定觀光推廣與科技產業合作基礎。（圖／翻攝新竹市政府官網）

▲新竹市與日本宮城縣簽署MOU，高虹安：雙方奠定觀光推廣與科技產業合作基礎。（圖／翻攝新竹市政府官網）

村井提到，今年適逢東日本大震災15週年，當年來自台灣各界的支持與關懷，至今仍深深銘記，並藉此機會再次表達感謝。他指出，震後宮城縣積極推動創造性復興，透過發展新興產業與招商引資，持續強化產業基礎，提升整體競爭力。

村井強調，未來將以本次合作為基礎，推動宮城縣具技術優勢的企業在半導體領域更為活躍，並期待與新竹市共同舉辦商談活動，加強產業交流與行銷合作，攜手拓展國際市場。他也分享，首次與高虹安會面即相談甚歡，如同老友重逢，對未來合作發展充滿信心。

對於新竹團隊此行亦參訪仙台媒體中心，觀摩其文化設施營運模式，高虹安表示，該中心以複合式空間整合圖書館、藝廊與展演功能，為國際文化場館典範，相關經驗將作為新竹市圖書館新總館未來規劃的重要參考。

高虹安也強調，城市外交不僅止於互訪交流，更在於借鏡國際經驗、提升治理能力。此次拜會並簽署MOU，是新竹市推動國際合作的重要一步，未來也將持續深化與日本各城市的交流，結合科技、文化與青年人才培育，強化城市在全球網絡中的競爭力。

▲新竹市與日本宮城縣簽署MOU，高虹安：雙方奠定觀光推廣與科技產業合作基礎。（圖／翻攝新竹市政府官網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐乃麟開告8酸民！　法庭對峙「全認錯道歉」
醫曬「BBBBB」神祕戰績！家長剉咧等：全班已10人請假
出國玩注意！　「每週這天」機票最便宜
拖吊蟑螂「龜山回北市」要價8萬8！　買關鍵字壟斷市場
名導柯一正大爆氣！　跳引擎蓋、刮賓士車畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高虹安率團赴日本宮城縣府　簽署竹市首份縣級城市MOU

永慶高中錄取率83%　成大醫學系首位學生寫歷史

房產詐騙猖獗　嘉義市「地籍異動即時通」申請量暴增4倍！

藍營雙將聯手出擊！李中岑、蔡宗豪登記參選　喊「1+1大於2」擴大服務

張啓楷清晨掃街蔡壁如陪同　力拼嘉義市長藍白整合

一般商品宣稱療效恐重罰2500萬　桃園衛生局籲避免誇大不實

寓教於樂學法律　金峰警走進嘉蘭國小推法治教育

關山警入校宣導法治教育　反毒與無照駕駛成重點

看診還能順便洗車！　身心病友服務民眾展現職能訓練成果

智慧城市展嘉義館《不准騙走我的罐罐》爆紅　 互動遊戲千人體驗

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

高虹安率團赴日本宮城縣府　簽署竹市首份縣級城市MOU

永慶高中錄取率83%　成大醫學系首位學生寫歷史

房產詐騙猖獗　嘉義市「地籍異動即時通」申請量暴增4倍！

藍營雙將聯手出擊！李中岑、蔡宗豪登記參選　喊「1+1大於2」擴大服務

張啓楷清晨掃街蔡壁如陪同　力拼嘉義市長藍白整合

一般商品宣稱療效恐重罰2500萬　桃園衛生局籲避免誇大不實

寓教於樂學法律　金峰警走進嘉蘭國小推法治教育

關山警入校宣導法治教育　反毒與無照駕駛成重點

看診還能順便洗車！　身心病友服務民眾展現職能訓練成果

智慧城市展嘉義館《不准騙走我的罐罐》爆紅　 互動遊戲千人體驗

謝金河：市場焦點在AI科技硬體上游　波灣衝突的可控性

超級強勢股！既耐震又逆勢突破的DNA　哪些是正港的黑馬

劉若英首度挑戰「美國萬人場館」！　四面台365度感受舞台魅力

人妻不解「年薪300萬」竹科尪不置產　網友大讚清醒

林濁水：民進黨亟待建立健康史觀　感謝日本人對台貢獻是奴隸心態

春睏不是懶！3招「無咖啡提神法」讓大腦快速回神

這什麼生物？橘貓初遇「嬰兒大哭」　傻眼反應爆紅：9條命也沒轍

要換床單「小狗龍捲風」不給！　抓抓抗議急到狂說話

陳美鳳被舊愛問「求婚沒答應後悔嗎」　吐3字笑了：剛好的自在

高虹安率團赴日本宮城縣府　簽署竹市首份縣級城市MOU

【基隆夜空不平靜】多架直升機「原地盤旋」驚動在地人　真相曝光

地方熱門新聞

基隆夜空直升機狂繞！驚動在地人　真相曝

父酒後失足墜基隆港　勇兒秒跳海搶救脫險

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

桃園藍綠營議員促調升鄰長工作協助費

桃園客家文化日　3/21桃園藝文廣場展開

「神力女超人」登記參選！童小芸：不是cosplay是來報到

「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

中壢第五公墓管理不佳　謝美英質詢催進度

桃園威天宮「文昌帝君聖誕」祈福　3/21登場

台南夜經濟大爆發！Uber深夜行程年增46%外送商家成長六都第一

北北基停班課正式脫鉤　基隆雨量200毫米新制上路

瑞芳台2線86.5K自來水管爆裂　雙向封閉

防災從小開始！南消前進西港國小清明防火＋CPR實作一次到位

越南移工擄同鄉勒贖害命　5被告上訴遭駁回

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友淚訴11年婚姻壓力！

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

方志友23歲帶球嫁　與楊銘威11年婚姻「完整時間軸」

吳淡如：這7種人最難變有錢

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

LINE訂閱制本週有望上線

WBC最終排名出爐　台灣較上屆進步

即／南港建案爆工安意外！　工人「19F墜B5」軀幹斷裂慘死

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面