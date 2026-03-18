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「神力女超人」登記參選！　童小芸喊話：不是cosplay是來報到

▲童小芸以神力女超人造型登記參選，引發現場關注。（記者林東良翻攝，下同）

▲童小芸以神力女超人造型登記參選，引發現場關注。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員選戰話題再添一筆。即將投入北中西區議員選舉的童小芸，17日以「神力女超人」造型現身國民黨台南市黨部，在上百名支持者簇擁下完成登記參選，現場氣氛熱烈。她直言：「不是cosplay，是來報到」，更拋出「我一定in，不會out」的參選宣言，強調將全力投入選戰。

童小芸表示，「別人演英雄，我直接來報到」，她認為神力女超人的形象不只是造型，而是一種行動態度。她說，市民需要的不是完美無缺的政治人物，而是願意站出來、隨時能被找到的人，「有事來找我，我一定在」。

▲童小芸以神力女超人造型登記參選，引發現場關注。（記者林東良翻攝，下同）

她進一步說明，選擇穿上戰袍，是希望用最直接的方式傳達理念，「正義不是電影裡才有，而是每天都要有人實踐」。面對外界給予「女戰神」的稱號，她則認為，戰神的意義不在對抗，而是在守護，「我站出來，不是為了表演，而是讓市民多一個可以依靠的人」。

童小芸強調，未來無論大小民生問題，都會以「有事來找我」的態度面對，只要民眾願意反映，她就會積極處理，讓服務成為最基本的承諾。

▲童小芸以神力女超人造型登記參選，引發現場關注。（記者林東良翻攝，下同）

她當天更帶著象徵「正義之劍」的道具完成登記，象徵決心與責任。她說，若順利進入議會，每一項決策都必須對市民負責，「如果政治像電影一樣有英雄，我不一定最強，但會是最常出現、最不缺席的那一個」。

事實上，過去選舉中也曾出現類似創意操作，例如許淑華曾以神力女超人形象參與選戰，強調守護與改革。此次童小芸以「2.0版」姿態再度詮釋，也被視為試圖在選戰中創造記憶點。

▲童小芸以神力女超人造型登記參選，引發現場關注。（記者林東良翻攝，下同）

隨著年底選戰逐漸升溫，各候選人紛紛出招搶曝光。只是，造型能吸引目光，能不能轉化為選票，最終仍得回到政見與服務本質。畢竟，舞台可以很亮，但真正要走得遠的，還是日復一日的兌現與承擔。

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