不滿升遷被擋！南韓前副機師列「復仇名單」連殺4人　落網冷血喊1句

▲南韓一名離職的副機師，疑似不滿升遷被擋，謀殺了自己4名同事。（示意圖，由AI生成）

圖文／鏡週刊

南韓一名50歲的航空公司前副機師，因不滿長期升遷受阻並遭到解雇，竟密謀3年展開「大復仇」。他在10小時內橫跨多個城市，持凶器殘忍殺害一名正機長，並計畫依照「死亡名單」再獵殺另外3名機長。17日落網後他竟毫無悔意，甚至叫囂是為了破除「不當特權」，冷血行徑令人毛骨悚然。

精心策劃3年！「死亡名單」中的機長全是昔日戰友？

根據《韓聯社》報導，南韓警方調查，這名50歲的金姓嫌犯曾任職於國內航空公司，但其復仇計畫已醞釀長達3年。17日清晨，他闖入位於釜山釜山鎮區的一處公寓，持刀刺殺了前同事、現任機長A某。

令人震驚的是，這並非他的第一起行動。早在前一天（16日），他就在京畿道高陽市試圖勒斃另一名機長B某，所幸對方死裡逃生。殺害A某後，金嫌更馬不停蹄前往慶南昌原，準備獵殺名單上的第三人C某。警方表示：「嫌犯供稱總共有4名獵殺目標，他已準備了3年，就是要讓這些人付出代價。」

沒考上機長就殺人？「空軍幫」不當特權毀了他的人生？

究竟是什麼深仇大恨，讓一名專業副機師淪為連環殺手？據航空業界透露，金嫌在多年前的「機長升等考試」中屢次落榜，最終在2年前被迫離職。他將這一切挫敗歸咎於職場內的「派系鬥爭」。

金嫌在被押往警局時，面對媒體竟理直氣壯地表示：「因為空軍官校出身的特權階級，不當地毀掉了我的人生，我只是在做我該做的事！」他認為航空公司內部偏袒空軍出身的人員，導致像他這樣的民航出身者遭到打壓。警方目前正針對其是否有精神疾病或反社會人格展開調查。

13小時跨三地大獵殺！冷血嫌犯落網後將面臨心理測驗？

金嫌在短短一天內，犯罪足跡遍布京畿道、釜山、昌原及蔚山。他在殺害A某後因發現昌原目標下手困難，轉往蔚山躲避，最終在案發13小時後被警方逮捕。警方在其行李箱中發現了多件預謀作案的凶器。

由於金嫌對犯行供認不諱且毫無悔悟之意，釜山警方正考慮投入「犯罪剖繪專家（Profiler）」進行深入分析，甚至不排除進行「精神病態（Psychopath）量表」檢測。目前警方已針對金嫌申請拘留票，將進一步釐清是否有更多未曝光的報復計畫。



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