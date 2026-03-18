兩好友喝完酒爆衝突！他情緒失控咆哮推警　慘被壓制保護管束

記者邱中岳／台北報導

台北市萬華區17日深夜11時許，發生一起事件！兩名男子在捷運西門站六號出口發生口角爭執，警方到場時其中一方已經離開，留下的酒醉男子因為情緒失控、大聲咆哮，警員制止後還動手推警員，最後遭快打支援的警力制伏。

警方調查，47歲的許姓男子與65歲的楊姓男子，平時盤據在北市萬華區西門商圈一帶，但是在17日晚上11時許，原本認識的兩人在捷運西門站六號出口附近聊天，但是卻因細故發生口角爭執。

▲兩好友喝完酒爆口角爭執，他還咆哮警員慘被壓制保護管束。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方獲報後到場，另名楊姓男子已經離開現場，只剩下酒醉情緒失控的許姓男子，許見到警員到場還不控制情緒，不斷大聲咆哮，甚至還動手推警員，警員立刻要將人壓制，最後由快打支援的警力到場協助將人制伏。

警方將許姓男子進行保護管束，後續帶回派出所，等其情緒平穩後才解除保護管束，另外也通知離開的楊姓男子到場，訊後依照《社會秩序維護法》第 87 條，「加暴行於人、互相鬥毆或意圖鬥毆而聚眾者」裁處，最高可開罰1.8萬元罰鍰。

萬華分局呼籲，飲酒應適量自制，切勿藉酒滋事或有危害社會秩序行為，警方將持續加強執法，以維護社會秩序與公共安全。