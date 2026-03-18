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不是你變難搞！3月「換季焦慮」讓人特別煩躁　5徵兆快比對

▲▼換季,焦慮,煩躁。（圖／pexels）

▲春天反而心情起伏變大，小心換季焦慮上身。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

不少人近期感覺耐心下降、情緒起伏變大，其實這不一定是「個性變差」，很可能與氣候變化有關，多項國外研究指出，3月正值季節轉換期，日照與氣溫變動劇烈，確實會影響大腦情緒調節機制，甚至引發所謂的「換季焦慮」。

根據醫學研究，「季節性情緒障礙」多半出現在秋冬日照減少時期，但仍有部分人會在春季出現焦慮或情緒波動，研究指出，當日照時間改變，可能干擾人體生理時鐘，進一步影響血清素與褪黑激素的分泌，導致情緒與睡眠失衡。

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值得注意的是，春天並非情緒自然回穩的時期，心理學研究發現，隨著日照時間快速增加與氣溫上升，反而可能讓神經傳導物質波動加劇，使部分人出現焦躁、易怒甚至憂鬱感上升的情況，相關統計也顯示，焦慮與憂鬱指數在春季有上升趨勢，甚至在4月達到高峰，顛覆「春天等於好心情」的直覺印象。

醫學上也將這類在春夏出現的情緒波動稱為「反向季節性情緒障礙」，相較於冬季常見的嗜睡、食慾增加與疲倦，春夏型則呈現截然不同的表現，更接近多數人感受到的「換季煩躁」。

常見5大徵兆，一次自我檢測：
● 難以入睡、失眠
● 食慾下降、體重減輕
● 容易焦躁、情緒緊繃
● 易怒、對小事反應變大
● 專注力下降、耐心降低

此外，研究也指出，女性、有躁鬱症或憂鬱症病史、家族遺傳，以及居住在濕熱地區者，較容易受到換季影響，成為情緒波動的高風險族群。

面對換季帶來的情緒起伏，專家建議可從日常生活調整著手，重新找回情緒的掌控感：

1. 營造涼爽睡眠環境：使用遮光窗簾與空調，建立固定的睡前儀式。

2. 物理降溫：穿著輕便、多喝水，並在涼爽的健身房或清晨運動，釋放壓力。

3. 覺察與紀錄：寫下每天的心情與食慾變化，學會接納情緒，而非責備自己。

4. 規律生活：嘗試在日常中安排感興趣的小活動，增加生活上的滿足感。

5. 均衡飲食：多攝取抗憂鬱食材，避免營養失衡影響情緒穩定。

6. 尋求支持：與親友分享近況，降低心理壓力。

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關鍵字：

換季焦慮煩躁

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