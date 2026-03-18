台南夜經濟大爆發！Uber深夜行程年增46%　外送商家成長六都第一

▲Uber數據顯示台南2025年深夜乘車需求年增46%，夜經濟持續升溫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南的夜，正在悄悄改寫節奏。隨著夜間活動與即時消費需求升溫，Uber在18日公布最新城市趨勢觀察指出，2025年台南夜間乘車行程（晚間9時至凌晨3時）較2024年大幅成長46%，顯示深夜移動已從「偶爾為之」變成日常風景。

更值得注意的是，平台數據顯示，2025年全台搭乘趟次最高的用戶就來自台南，一年完成超過2000趟行程。這種使用強度，說是把叫車當通勤工具也不誇張——某種程度上，城市的移動習慣正在被重新定義。

從熱點分布來看，夜間上車地點集中於台南高鐵站、台南車站前站、南紡購物中心與成功大學等區域；下車則多落在台南車站、台南高鐵站、旅宿據點與海安路商圈，形成「交通節點—商圈—住宿」串聯的夜生活動線。換句話說，夜晚的台南，不再只是觀光客的延長賽，而是居民與旅客共同運轉的生活場景。

不只移動需求升溫，吃與買也同步爆發。Uber Eats 在台南的發展同樣亮眼，2025年商家數成長13.3%，高居六都之冠。餐飲類型中，以中式美食訂單年增46%最為顯著；而飲料訂購量更達720萬杯，年增5.2%。這數字背後，其實很直白——台南人真的很會吃，也很願意在任何時間點滿足口腹之慾。

隨著「優步小黃」服務自2023年8月進入台南，叫車模式進一步普及，用戶規模快速擴張。從通勤、聚會到深夜補給，平台逐漸滲透進城市每一個生活切面。

但問題也值得思考：當夜越來越熱鬧，城市的承載力是否跟得上？交通、噪音、甚至安全管理，都可能成為下一波必須面對的課題。



台南的夜，不再只是慢慢來的代名詞，而是帶點速度、帶點渴望的延伸場域。當燈火不滅，需求不眠，這座城市正在用另一種方式長大。