嚴打拖吊流氓！北市破詐騙集團拘6人　林炎田：絕不寬貸、全力守護市民

▲北市刑大針對「拖吊蟑螂」進行查緝，逮2業者以及4名員工。（圖／記者邱中岳攝）

社會中心／台北報導

近來多起拖吊消費糾紛引發民怨，不少車主控訴遭不肖業者趁車輛故障敲竹槓。台北市長蔣萬安接獲反映後高度重視，指示市府跨局處因應，由交通局、法務局與警察局共同建立「台北市道路救援車輛拖救處理指引」，並要求只要涉及刑事違法，一律嚴辦，全面守住消費者權益。

對此，台北市警察局局長林炎田強調，針對近期「拖吊流氓」亂象，警察局已啟動專案強力掃蕩，「凡涉及詐欺、恐嚇等不法行為，警方一定從重究辦、絕不寬貸」，並要求各單位積極溯源查緝，徹底瓦解不法集團，展現維護市民權益的決心。

▲台北市警察局長林炎田。（資料照／記者林敬旻攝）



台北市警局刑事警察大隊於114年底掌握情資，鎖定位於雙北及桃園一帶活動的拖吊集團。警方指出，該集團以蔡姓男子為首，長期鎖定車輛拋錨或事故車主，以詐術與言語威嚇索取高額費用。全案報請台北地檢署指揮後，專案小組於3月17日同步展開搜索拘提行動，一舉帶回蔡嫌等6名成員到案。

林炎田指出，該集團犯罪手法具高度組織性，透過大量投放「道路救援」關鍵字廣告，引導民眾誤信並聯繫服務，待車輛拖離現場後，再以加價、合約話術索取遠高於市場行情費用，甚至以「留置權」名義威脅扣車，行徑形同趁火打劫。

警方初步清查，已有超過20名被害人，非法所得接近百萬元。專案小組搜索相關據點時，查扣拖吊車3輛、契約與收據文件、手機、現金及空氣槍等證物，全案依詐欺、恐嚇取財及組織犯罪等罪嫌移送偵辦，並持續擴大清查是否仍有其他受害者。

林炎田進一步呼籲，民眾如需拖吊或道路救援，務必選擇合法業者，並可參考市府訂定之處理指引；若遇不合理收費或遭扣車情形，應立即報警處理，「警方一定第一時間介入，全力保障民眾權益」。

警方強調，未來將持續秉持「打擊犯罪絕不手軟、執法絕不寬貸」原則，強化查緝力道，全面淨化市場環境，守護台北市交通與消費安全。