春睏不是懶！3招「無咖啡提神法」讓大腦快速回神

▲上班族老是覺得很睏，可能是「春睏」現象。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

每到春暖花開的季節，辦公室卻出現精神渙散、不少上班族明明昨晚沒熬夜，一到下午卻覺得靈魂出竅、腦袋像被塞了鉛塊，這種揮之不去的「春睏」現象，其實不一定是身體累了，而是你的大腦正處於高負荷狀態導致的「注意力耗竭」，國外多項研究指出，想提升工作效率與專注力，不需要一直狂灌咖啡，而在於調整大腦運作方式，透過簡單的行為與心理策略，就能有效對抗春睏。

1. 練習「微休息」：25分鐘的極致專注。

「微休息」能有效降低疲勞、提升活力，並對工作表現產生正面影響，許多研究都有提到，每工作一段時間安排短暫休息，能讓大腦從高壓狀態中抽離，達到「重啟」效果，因此，像是番茄鐘工作法，25分鐘專注、5分鐘休息，被認為是現代職場中相當實用的專注力管理工具。

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2. 借用「自然力」：15分鐘的視線大掃除。

根據《Journal of Environmental Psychology》相關研究，僅需15分鐘接觸自然元素，例如觀看森林影像或聆聽自然聲音，就能顯著降低壓力並提升注意力，研究團隊指出，人類大腦對自然環境具有天生的回復機制，即使是在室內透過影像或聲音模擬，也能達到類似效果，因此，在辦公室短暫看看窗外綠景，或利用休息時間接觸自然畫面，都有助於改善精神狀態。

3. 訓練「單一任務」：關閉不必要的數位干擾。

現代人專注力下降，往往來自過度分心與資訊干擾，而非真正的疲勞，透過刻意練習「單一任務處理」、關閉不必要的通知，以及減少多工切換，可以有效提升注意力品質，進而降低精神消耗，研究也指出，當專注力提升時，大腦的能量使用效率會更好，自然較不容易產生疲憊感。

對抗春睏並不一定要依賴咖啡或提神飲料，透過「短暫休息、自然刺激與專注管理」，幫助大腦回到最佳狀態也很有效，當工作效率下降時，與其勉強撐住，不如給大腦一點調整空間，反而能事半功倍。